После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятками









Она добавила, что ни в коем случае не считает и не хотела сказать, что бурятские женщины некрасивые. «Эта глупость, которую я ляпнула, не соответствует моим мыслям», - заверила Анфиса Чехова.



- Я ценю женщин разной внешности, разного веса, возраста, национальности. Я всегда выступала за то, что все мы разные. Я абсолютно никого не хотела оскорбить. Простите меня, ради бога, - покаялась ведущая. – Спасибо вам, что вы показали мне свою боль, своё возмущение, злость на меня. Впредь я буду всегда думать, прежде чем говорить, и буду уничтожать в голове некорректные фразы.



Вообще же своём видеообращении она извинилась не один раз. Так, в конце видео Чехова вновь попросила прощения:



- Искренне жаль, что я вас обидела, дорогие бурятские девочки. Вы очень красивые. Я всегда азиатскую внешность считала особенной. Просто неправильно высказалась. В косметологии щёки, перекачанные гиалуронкой, называют монголоидными. Это косметологический термин. К сожалению, я его так глупо и нелепо заменила его термином «бурятские женщины». Простите меня, пожалуйста, дуру грешную, готова понести наказание. Искренне раскаиваюсь, не хотела вас обидеть.



Мнения пользователей по поводу произошедшего разделились. Многие подписчики вступились за ведущую. Они отмечают: «Здорово, что есть смелость признать свою вину и оплошность. Конечно же, Анфиса не хотела вовсе обидеть кого-либо, мы часто сравниваем себя и других, без злого умысла, давайте уметь прощать», «Вы большая молодец, что нашли силы осознать, признать и извиниться. Это большой поступок. Ещё больше стала вас уважать», «Умница, хорошо всё сказала. Всем урок, всем нужно задуматься», «Ни один человек не застрахован от ошибок. Не компьютерная программа в голове. Это же эфир, аудитория, импровизация».



Также жительницы других регионов обратились к тем, кто оставлял возмущённые комментарии: «Бурятки, да не нужно так реагировать! Что плохого, что вашу нацию вспоминают иногда? Если человек сильно загорел, например, говорят, я чёрный как негр.... Что ж, теперь неграм тоже обидеться?», «Если бы я была бурятской женщиной, я бы не обиделась на такое высказывание. Мне кажется, эта излишняя чувствительность не доведет до добра общество».



Впрочем, не всех устроили извинения от Анфисы Чеховой. Некоторые выражают мнение, что в памяти уроженцев Бурятии слова ведущей останутся надолго.



«От вашего оправдания ещё неприятнее стало...»,» Это хейт какой-то на бурятских лицах в последнее время! Почему именно нас так пытаются принимать публично, не совсем понятно», «Полное разочарование», - делятся пользователи.



Один из подписчиков пошутил, предложив телеведущей срочно выходить замуж за бурята.

