Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды

После скандала со сравнением бурятских женщин и опухших лиц телеведущая Анфиса Чехова объявила о поиске красивых буряток. Девушкам она предлагает стать лицом своего бренда платьев «By. Che. Dress». Телеведущая призвала бурятских женщин отправлять свои фотографии в аккаунт бренда.
- Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила. Поэтому, девочки, проживающие в Москве, ну или планирующие в ближайшее время посетить Москву, красивые бурятки, присылайте в директ «By. Che. Dress» свои фотографии, параметры, чтобы могли подобрать для вас одежду, - сказала Анфиса Чехова.
Эта мысль телеведущую посетила во время полёта в Лос-Анджелес.
- Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила. Поэтому, девочки, проживающие в Москве, ну или планирующие в ближайшее время посетить Москву, красивые бурятки, присылайте в директ «By. Che. Dress» свои фотографии, параметры, чтобы могли подобрать для вас одежду, - сказала Анфиса Чехова.
Эта мысль телеведущую посетила во время полёта в Лос-Анджелес.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные вокруг Анфисой Чеховой развернулся бурный скандал. Она сравнила своё лицо, отёкшее от большого количества гилауроновой кислоты, с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками. Чехова добавила, что в те дни ненавидела своё отражение. Эту историю телеведущая рассказала в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+).
После её страницу атаковали гневными сообщениями, обвинив в расизме и требуя извинений.
После скандала телеведущая извинилась перед бурятками, признав свою ошибку. «Я абсолютно никого не хотела оскорбить. Простите меня, ради бога», - просила Анфиса Чехова.
Сейчас её истории в Instagram буквально завалены фотографиями буряток. Среди них есть певица Мэдэгма Доржиева, стилист Евгения Шагдарова, модель София Замбалова и многие другие.