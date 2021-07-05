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Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды

Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды
Общество, 
После скандала с обвинениями в расизме телеведущая Анфиса Чехова пошла на новый шаг 

После скандала со сравнением бурятских женщин и опухших лиц телеведущая Анфиса Чехова объявила о поиске красивых буряток. Девушкам она предлагает стать лицом своего бренда платьев «By. Che. Dress». Телеведущая призвала бурятских женщин отправлять свои фотографии в аккаунт бренда.

- Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила. Поэтому, девочки, проживающие в Москве, ну или планирующие в ближайшее время посетить Москву, красивые бурятки, присылайте в директ «By. Che. Dress» свои фотографии, параметры, чтобы могли подобрать для вас одежду, - сказала Анфиса Чехова.

Эта мысль телеведущую посетила во время полёта в Лос-Анджелес.



Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные вокруг Анфисой Чеховой развернулся бурный скандал. Она сравнила своё лицо, отёкшее от большого количества гилауроновой кислоты, с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками. Чехова добавила, что в те дни ненавидела своё отражение. Эту историю телеведущая рассказала в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+).

После её страницу атаковали гневными сообщениями, обвинив в расизме и требуя извинений.

После скандала телеведущая извинилась перед бурятками, признав свою ошибку. «Я абсолютно никого не хотела оскорбить. Простите меня, ради бога», - просила Анфиса Чехова. 

Сейчас её истории в Instagram буквально завалены фотографиями буряток. Среди них есть певица Мэдэгма Доржиева, стилист Евгения Шагдарова, модель София Замбалова и многие другие.
телевидение
 
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