Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды





После скандала со сравнением бурятских женщин и опухших лиц телеведущая Анфиса Чехова объявила о поиске красивых буряток. Девушкам она предлагает стать лицом своего бренда платьев «By. Che. Dress». Телеведущая призвала бурятских женщин отправлять свои фотографии в аккаунт бренда.



- Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила. Поэтому, девочки, проживающие в Москве, ну или планирующие в ближайшее время посетить Москву, красивые бурятки, присылайте в директ «By. Che. Dress» свои фотографии, параметры, чтобы могли подобрать для вас одежду, - сказала Анфиса Чехова.



Эта мысль телеведущую посетила во время полёта в Лос-Анджелес.



