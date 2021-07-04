Анфису Чехову обвинили в расизме из-за слов про бурятское лицо



В первом выпуске речь зашла про омолаживающие процедуры. Анфиса Чехова рассказала про свой неудачный опыт: как-то врач предложил поправить осунувшееся лицо уколами гиалуроновой кислоты.



- Я человек, который ничего в этом не понимает, говорю: «Колите». И он мне как вкачал литр этой гиалуроночки! И я просто стала бурятской женщиной, - заявила Анфиса Чехова.



По её словам, она ещё два месяца не могла смотреть на своё отёкшее лицо в зеркало. «Я ненавидела своё отражение», - рассказала телеведущая.



Приглашённый в студию косметолог подтвердила, что такой побочный эффект возможен.



- Хуже всего, когда человек склонен к отёкам, это всё гиперболизуется. Утром ты просыпаешься не просто как бурятка… - начала говорить врач.



- Как алкоголичка, избитая своим сожителем, - тут же добавила Анфиса Чехова.



После выхода в эфир телепрограммы на Анфису Чехову обрушилось волна возмущений от зрительниц из Бурятии, а также других регионов. На её странице под постом о первом выпуске шоу «Скажи, подруга» лишь несколько позитивных комментариев, остальные все - это критика от негодующих пользователей. Анфису обвиняют в расизме.



«Отвратительная передача, ждём извинений за расистские высказывания в отношении бурятских женщин!» - написала зрительница.



Её поддерживают и другие пользователи. Они пишут: «Да уж, какое-то расистское высказывание о бурятском лице!», «Отёкшим лицо может быть у каждого, зачем сравнивать с какой-то национальностью?! Это совсем не смешно. У нас многонациональная страна, не нужно расизма», «Здравствуйте Анфиса. Вы оказывается, националистка, зачем так оскорбляете бурят. Я была на Вас подписана, разочаровалась», «Отписываюсь, раньше к Вам хорошо относилась, а после ваших слов про бурятских женщин отписываюсь. Позор и стыд вам. Печально, что национализм есть в нашей многонациональной России».



Сама Анфиса Чехова попыталась оправдаться в комментариях. Ей написали: «Ненавидела себя потому что была похожа на бурятку? Это что?»



- Моя фраза звучала иначе. Вы передёргиваете, - ответила телеведущая.



Однако её ответ, судя по всему, только разозлил подписчиков.



- Вы сказали именно так!!! Не на верблюда с выпученными глазами, не на лягушку, а на бурятскую женщину. Вы считаете себя самой прекрасной нацией или как? – гневно написала девушка.



Пользователи требуют извинений. Они пишут:



«Извинись за своë интервью! Про бурятское лицо! И впредь не упоминай бурят!»,

«Сравнение своего лица, накаченного гиалуронкой с лицом бурятки как минимум невежливо, некультурно. Жди последствий»,

«Нда, была лучшего мнения об Анфисе… Такие высказывания пренебрежительные, отвратительные касаемо любой нации, конечно, будут вызывать негодование! Куда смотрит «Домашний?!»,

«Облажалась знатно, конечно, на всю страну»

«Неуместное сравнение в отношении бурятских женщин и своего лица, обколотого гиалуронкой»,

«Разочарована в Вас... Надеюсь, хватит ума и мужества извиниться»,



Своё негодование высказывают уроженцы Бурятии:



«Анфиса, я бурятка, но у меня по утрам нормальное лицо. И вообще, я красотка, как и другие женщины разных национальностей»,

«Анфиса, вы посмотрите в интернете, какие они, бурятские женщины. Вы поймёте, что не надо было так убиваться! Шантанова, Пантаева, Могзолова… Эти женщины известны в Голливуде, вы о чем говорите? И многие другие бурятские красавицы. Приезжайте в Иркутск, Улан Удэ, увидите настоящих бурятских женщин. Развивайте свой кругозор»,

«Почему любые отекшие лица сравнивают с бурятским? Мы что, самая отекшая на лицо нация???»

«Анфиса, вы же не знаете и вряд ли видели хотя бы раз Бурятию. Мы очень красивые и даже утром. Было обидно от вас услышать такое неприятное сравнение. Все думают, ну уж Анфиса так говорит, значит так и есть, вы же лидер мнения для своей аудитории! Одутловатое лицо с раскосыми глазами – это бурятки?!? Теперь все так будут думать! У себя на кухне можете так высказываться, а не в эфире передачи на федеральном канале! Это крайне бестактно и некорректно! Попробовали бы вы так высказаться про чеченок или татарок, к примеру. Что бы кто бы там не писал в комментариях, лично я – бурятка по национальности – считаю ваши речи считаю оскорбительными! До свидания».



Теперь пользователи отправляют жалобы на Анфису Чехову в Instagram, требуя заблокировать её страницу. «Оскорбила целую миллионную нацию и сидит, как ни в чём не бывало. Объединяйтесь, казахи, киргизы, якуты, калмыки, буряты и т.д. Чтобы ей аккаунт заблокировали, за такое надо отвечать по полной. Каналы ведущих программы тоже наказать!» - кинул клич один из подписчиков.



Также пользователи предлагают запустить флешмоб, выкладывая фотографии своих красивых лиц без макияжа с хэштегом #zaviduiChehova.



Телеведущая Анфиса Чехова спровоцировала скандал, сравнив своё отёкшее лицо после неудачной косметологической процедуры с лицами бурятских женщин.3 июля на телеканале «Домашний» в эфир вышел первый выпуск нового ток-шоу «Скажи, подруга» (16+). Ведущие Аврора и Анфиса Чехова. В качестве гостей в студию будут приглашать специалистов из различных областей – стилистов, врачей, сексологов, косметологов и пр. Так что зрительницы смогут, не выходя из дома и не тратя денег, «посетить кабинет» того или иного профессионала, анонсировали создатели передачи.