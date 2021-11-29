В Бурятии военные показали спецобработку самолётов

Самолёты обрабатывают отряды радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

- Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолёта, фюзеляж, трап. После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего и проверяют состояние здоровья, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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На аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ проводится санитарная обработка самолётов военно-транспортной авиации, прибывающих с призывниками из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока. Самолёты доставляют на срочную службу молодое пополнение осеннего призыва.Всего специалисты РХБ защиты планируют обработать около 30 воздушных судов.Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.