Бурятия по темпам вакцинации против COVID-19 находится на 10 месте в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К настоящему моменту привито 372 888 человек



Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отчиталась о ходе исполнения пункта 7 «б» перечня поручений президента РФ по вакцинации населения против коронавируса на территориях субъектов России во вторник, 19 октября, на заседании правительства республики.



Председателем правительства страны Татьяной Голиковой 9 сентября было дано поручение об охвате вакцинацией против коронавируса 80% взрослого населения до 1 октября. Согласно поставленной задаче, в Бурятии вакцинации подлежит 575 308 человек. К настоящему моменту привито 372 888 человек или 64,8% от плана 575 308 человек.



- Республиканский показатель выше среднероссийского (64,8%). По темпам вакцинации Бурятия находится на 10 месте среди регионов РФ, - отметили в правительстве республики.



Всего в Бурятию было поставлено 494 922 комплекта вакцин: 392 680 комплектов «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), 26 730 комплектов «ЭпиВакКорона», 3 120 комплектов «КовиВак», 72 392 дозы «Спутник Лайт». Остаток вакцины на 18 октября 2021 года составил 122 141 комплект.



План по вакцинации против COVID-19 работающего населения (60 % от числа сотрудников) перевыполнен в организациях: транспорта и энергетики, сферы образования и медицины, услуг, социального обслуживания и МФЦ. Также вакцинировано более 60% государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу и людей, работающих вахтовым методом.

