Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму

«Старик и море» примет участие в фестивале национальных театров России



В рамках фестиваля национальных театров России «Крымская театральная осень» состоится показ моно-притчи «Старик и море» Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева. Постановки из разных регионов страны будут показывать в Крыму в течение недели с 3 по 11 сентября. Театр-фестиваль «Балтийский дом» уже в третий раз соберёт на полуострове ведущие национальные театры страны.



Спектакль «Старик и море» создан по мотивам одноименной повести Эрнеста Хемингуэя и повествует о старом рыбаке, от которого отвернулась удача, и уже долгое время он возвращается без улова. Отчаявшись, старик однажды решается выйти в далёкое море, где встречает самую большую рыбу в своей жизни. Спектакль полон философских размышлений об извечном противоборстве человека и природы.



Режиссёр постановки — Олег Юмов. В 2016 году за постановку моноспектакля он получил статуэтку XIII международного театрального фестиваля «Гэгээн Муза» в номинации «Лучшая режиссура». А роль старика Сантьяго принесла народному артисту Бурятии Басте Цыденову «Монгольский Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».



В 2017 году спектакль заслужил специальный приз и положительную критику специалистов на фестивале-конкурсе камерных театров «Камерата» в городе Челябинск. Также в 2017 году «Старик и море» стал лауреатом V международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи» в номинации «Синтез малых форм и общечеловеческой культуры».



Жители и гости Крыма смогут увидеть моно-притчу 7 сентября в 19:00 на сцене Ялтинского театра имени А. П. Чехова.



Возрастное ограничение 12+

