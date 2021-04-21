Глава Бурятии прорекламировал женский чемпионат России

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram прорекламировал женский чемпионат России по борьбе, который состоится в Улан-Удэ. Глава выложил видеоанонс не только в посте, но в и сторис.
«Чемпионат РОССИИ по женской борьбе в Улан-Удэ 11-12 мая!» - подписал Алексей Цыденов.
Видео посмотрели более семи тысяч пользователей.
Как сообщал «Байкал-Daily», предолимпийский чемпионат России по женской борьбе состоится в Физкультурно-спортивном комплексе. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг. Ожидается участие 200 лучших спортсменок со всей страны,
В 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно и завоевали пять медалей. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.
В 2019 году женский чемпионат России также принимал Улан-Удэ. Тогда в копилке сборной Бурятии оказались шесть медалей, две из них золотые. Чемпионками тогда стали Стальвира Оршуш и Нина Менкенова. К слову, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, курирующий женскую борьбу Омар Муртузалиев назвал тот турнир «одним из лучших во всех аспектах организационных аспектах».
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