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Глава Бурятии прорекламировал женский чемпионат России

Глава Бурятии прорекламировал женский чемпионат России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат страны по женской борьбе

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram прорекламировал женский чемпионат России по борьбе, который состоится в Улан-Удэ. Глава выложил видеоанонс не только в посте, но в и сторис.

«Чемпионат РОССИИ по женской борьбе в Улан-Удэ 11-12 мая!» - подписал Алексей Цыденов.


Видео посмотрели более семи тысяч пользователей.

Как сообщал «Байкал-Daily», предолимпийский чемпионат России по женской борьбе состоится в Физкультурно-спортивном комплексе. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг. Ожидается участие 200 лучших спортсменок со всей страны,

В 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно и завоевали пять медалей. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.

В 2019 году женский чемпионат России также принимал Улан-Удэ. Тогда в копилке сборной Бурятии оказались шесть медалей, две из них золотые. Чемпионками тогда стали Стальвира Оршуш и Нина Менкенова. К слову, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, курирующий женскую борьбу Омар Муртузалиев назвал тот турнир «одним из лучших во всех аспектах организационных аспектах».

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спорт чемпионат России вольная борьба
 
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