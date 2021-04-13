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Улан-Удэ примет чемпионат России по женской борьбе

Улан-Удэ примет чемпионат России по женской борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая

В Улан-Удэ состоится чемпионат России по женской борьбе. Соревнования пройдут с 10 по 13 мая в физкультурно-спортивном комплексе.

10 мая будут проведены утверждение списков всех весовых категорий, совещание судей, тренеров и представителей команд. В 17:30 состоится жеребьёвка для всех весовых категорий.

Соревновательные дни в ФСК запланированы на 11 и 12 мая. Во вторник, 11 мая, в 8:30 пройдёт медицинский контроль и взвешивание. В 11:00 начнутся квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг). В 19:00 стартует полуфинал соревнований.

12 мая в 11:00 будут проведены утешительные схватки и поединки за третье место. В 18:00 пройдёт церемония открытия чемпионата. В 18:40 состоится финал турнира. 13 мая – день отъезда.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно и завоевали пять медалей. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.

 
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