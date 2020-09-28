Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России





Бурятские спортсменки выиграли пять медалей на чемпионате России по женской борьбе, который проходил на выходных в Казани. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро завоевали Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза у Евгении Захарченко.Первую медаль соревнований – бронзовую – принесла Евгения Захарченко (до 72 кг), выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию.Позже в финальной схватке чемпионата России в весовой категории до 57 кг встретились Вероника Чумикова (Бурятия – Чувашия) и самая титулованная бурятская борица, трёхкратная обладательница серебряных медалей чемпионатов мира Ирина Ологонова (Бурятия – Москва). В напряжённой схватке победу одержала Вероника Чумикова со счетом 5:3. Таким образом, в копилку сборной добавились ещё две медали: золото Вероники Чумиковой, серебро Ирины Ологоновой.Очередная финальная схватка соревнований в весовой категории до 65 кг состоялась также между двумя спортсменками из Бурятии. На протяжении всей схватки Ульяна Тукуренова и Мария Кузнецова (обе спортсменки представляют Бурятию и Чувашию) не уступали друг другу. Со счётом 1:1 решением судей победу присудили Ульяне Тукуреновой.