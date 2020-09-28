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Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России

Бурятские борицы взяли пять медалей чемпионата России
Общество, 
Две финальные схватки состоялись между спортсменками из Бурятии

Бурятские спортсменки выиграли пять медалей на чемпионате России по женской борьбе, который проходил на выходных в Казани. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро завоевали Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза у Евгении Захарченко.

Первую медаль соревнований – бронзовую – принесла Евгения Захарченко (до 72 кг), выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию.

Позже в финальной схватке чемпионата России в весовой категории до 57 кг встретились Вероника Чумикова (Бурятия – Чувашия) и самая титулованная бурятская борица, трёхкратная обладательница серебряных медалей чемпионатов мира Ирина Ологонова (Бурятия – Москва). В напряжённой схватке победу одержала Вероника Чумикова со счетом 5:3. Таким образом, в копилку сборной добавились ещё две медали: золото Вероники Чумиковой, серебро Ирины Ологоновой.

Очередная финальная схватка соревнований в весовой категории до 65 кг состоялась также между двумя спортсменками из Бурятии. На протяжении всей схватки Ульяна Тукуренова и Мария Кузнецова (обе спортсменки представляют Бурятию и Чувашию) не уступали друг другу. Со счётом 1:1 решением судей победу присудили Ульяне Тукуреновой.



Всего в чемпионате России-2020 по женской борьбе от Бурятии участвовали 10 спортсменок.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году женский чемпионат России принимал Улан-Удэ. Тогда в копилке сборной Бурятии оказались шесть медалей, две из них золотые. Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, курирующий женскую борьбу Омар Муртузалиев назвал этот турнир «одним из лучших во всех аспектах организационных аспектах».

К слову, женский чемпионат России-2021 вновь примет Улан-Удэ.
спорт вольная борьба чемпионат России
 
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