Уроженка Бурятии с ВИЧ стала блогером, чтобы помогать людям

«Люди не знают, где взять проверенную информацию, боятся сразу обращаться в больницу», - отмечает девушка
Уроженка Бурятии Екатерина ведёт свой блог в Instagram как ВИЧ-позитивная девушка, не скрывающая свой диагноз. Её открытость помогает другим, узнавшим о своей болезни, не отчаиваться, поверить в себя, продолжать жить и радоваться жизни. Историю 27-летней многодетной матери, не побоявшейся быть открытой в соцсети, рассказала «Новая газета».
Екатерина родилась в маленькой деревне в Бурятии, окончила сначала колледж при Бурятском государственном университете, потом сам университет с красным дипломом.
- Моим первым парнем был мальчик на два года младше меня. Когда мы начали встречаться, мне было шестнадцать, а ему четырнадцать. В семнадцать я забеременела и в восемнадцать родила Леру. Я ещё училась, но мне казалось, что я готова и хочу ребёнка. Мама меня поддержала, сказала, что первый аборт — это страшно. Родилась Лерка. Сейчас ей девять. Думала, все как-то образуется. Но я не жалею. Как можно об этом жалеть? Не могу представить, что детей нет, они — часть меня. Ну да, это рановато произошло, надо было сначала на ноги встать. А отец Леркин… Ну, он маленький был — сразу же, как я родила, исчез. Ему шестнадцать лет было, ребенок, он не нагулялся, не набегался, - откровенно рассказала девушка «Новой газете».
Из Бурятии она уехала почти четыре года назад, когда старшей девочке было пять. К тому моменту появилась ещё одна дочка – ей было тогда 3 года. Екатерина говорит, что ехала в Новосибирск на месяц — просто погостить к отцу третьего ребенка. Но так вышло, что осталась. С парнем она в итоге рассталась и через какое-то время познакомилась с нынешним молодым человеком Максом.
Позже узнала о своём положительном ВИЧ-статусе – как оказалось, заразил отец третьего ребенка.
- Меня никогда не тянуло к блогерству, я об этом никогда не задумывалась, в «Инстаграм», в старый аккаунт, только фоточки выкладывала. Завести блог о ВИЧ — это была идея Макса. Я первый раз написала об этом у себя во «ВКонтакте», потому что бывший мог рассказать всем за моей спиной, и я подумала, зачем ему такое удовольствие дарить, я лучше сама всем скажу. И Макс, глядя на это, предложил рассказывать о жизни с ВИЧ в блоге в «Инстаграме» и помогать другим. Я ответила: «Давай!», - вспоминает уроженка Бурятии.
Также молодые люди создали чат в «Телеграме» для людей со статусом, канал на «Яндекс.Дзен».
- Наверное, это называется активизм, но мне не всегда просто это всё делать. Если я сама в хорошем настроении, то мне легко с кем-то пообщаться, чем-то помочь. Но бывает, что я сама как выжатый лимон, и тогда мне трудно с людьми взаимодействовать. Порой бывает, что я не увидела новый запрос на переписку в «Инстаграме», а там кто-то спрашивает: «Привет, подскажи то-то и то-то». Потом: «Ау, ты где?!» Потом: «Ну и понятно, и пошла ты ***** [на фиг]!» Люди иногда не понимают, что я не могу быть на связи круглые сутки. А вопросов ко мне как к человеку с ВИЧ у людей много, минимум один в день, - продолжает она.
Екатерина добавляет – «Люди не знают, где взять проверенную информацию, боятся сразу обращаться в больницу, и им иногда проще мне написать».
Пользователи, получившие от неё слова поддержки, информацию, искренне благодарят её в соцсети.
- В чем-то я им помогаю: в принятии себя, в принятии диагноза, в том, что они наконец-то начали пить терапию, в том, что они могут этого не бояться, и в том, что с этим диагнозом можно жить нормально, - объясняет девушка.
Она говорит, что в целом ничего плохого из-за ВИЧ в жизни с ней не происходило. Разве что после просмотра страниц в соцсетях Екатерины один раз работодатель решил не трудоустраивать её.
- Мою жизнь ВИЧ изменил в лучшую сторону. Я начала по-другому смотреть на жизнь, - заключила уроженка Бурятии.
Уроженка Бурятии с ВИЧ стала блогером, чтобы помогать людям
Общество, Фото:
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