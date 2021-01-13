В Бурятии морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в Улан-Удэ до -20



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике ночью местами небольшой снег, днём по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 4-9, местами до 12 м/с, позёмка, днём переменный слабый. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, днём -15,-20, местами -24,-29.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -18,-20.

