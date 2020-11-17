Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения
15 ноября в Бурятии отметили всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день поминовения во всех храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии были проведены поминальные службы о погибших в ДТП и молебны о здравии всех участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Напомним, в Улан-Удэ в преддверии памятной даты сотрудники ГИБДД, ВАИ, представители добровольной народной дружины и автоклубов провели автопробег. Основным посылом был призыв к трезвому вождению. Конечной точкой автопробега стал посёлок Зверосовхоз, где в этом году по вине нетрезвого водителя погибла 13-летняя девочка.
В храмах Бурятии вознесли молитвы о жертвах ДТП
Общество, Фото:
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