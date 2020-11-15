В Улан-Удэ прошёл необычный автопробег

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Он был посвящён Всемирному дню памяти жертв ДТП



В Улан-Удэ прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП. В преддверии памятной даты к горожанам обратились сотрудники ГИБДД, ВАИ, представители добровольной народной дружины и автоклубов. В этом году мероприятие прошло в формате автопробега. Основным посылом стал призыв к трезвому вождению.



Движение автоколонны началось от улицы Балтахинова, где на эвакуатор был погружен разбитый в ДТП автомобиль. Следующей остановкой стала площадь перед администрацией Октябрьского района. Участники рассказали водителям об идее Всемирного дня памяти жертв ДТП и призвали к соблюдению правил дорожного движения.



Конечной точкой автопробега стал посёлок Зверосовхоз, где в этом году по вине нетрезвого водителя погибла 13-летняя девочка, а второй ребёнок получил тяжелые травмы.



В каждое третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв автомобильных аварий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

