Он был посвящён Всемирному дню памяти жертв ДТП
В Улан-Удэ прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП. В преддверии памятной даты к горожанам обратились сотрудники ГИБДД, ВАИ, представители добровольной народной дружины и автоклубов. В этом году мероприятие прошло в формате автопробега. Основным посылом стал призыв к трезвому вождению.
Движение автоколонны началось от улицы Балтахинова, где на эвакуатор был погружен разбитый в ДТП автомобиль. Следующей остановкой стала площадь перед администрацией Октябрьского района. Участники рассказали водителям об идее Всемирного дня памяти жертв ДТП и призвали к соблюдению правил дорожного движения.
Конечной точкой автопробега стал посёлок Зверосовхоз, где в этом году по вине нетрезвого водителя погибла 13-летняя девочка, а второй ребёнок получил тяжелые травмы.
В каждое третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв автомобильных аварий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл необычный автопробег
Общество, Фото:
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