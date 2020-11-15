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В Улан-Удэ прошёл необычный автопробег

В Улан-Удэ прошёл необычный автопробег
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Он был посвящён Всемирному дню памяти жертв ДТП

В Улан-Удэ прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП. В преддверии памятной даты к горожанам обратились сотрудники ГИБДД, ВАИ, представители добровольной народной дружины и автоклубов. В этом году мероприятие прошло в формате автопробега. Основным посылом стал призыв к трезвому вождению.

Движение автоколонны началось от улицы Балтахинова, где на эвакуатор был погружен разбитый в ДТП автомобиль. Следующей остановкой стала площадь перед администрацией Октябрьского района. Участники рассказали водителям об идее Всемирного дня памяти жертв ДТП и призвали к соблюдению правил дорожного движения.

Конечной точкой автопробега стал посёлок Зверосовхоз, где в этом году по вине нетрезвого водителя погибла 13-летняя девочка, а второй ребёнок получил тяжелые травмы.

В каждое третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв автомобильных аварий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
автопробег
 
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