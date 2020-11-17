 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

16 ноября

Популярное

В Улан-Удэ покусавшую ребёнка собаку пожизненно посадили в клетку

В Улан-Удэ покусавшую ребёнка собаку пожизненно посадили в клетку
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
В Улан-Удэ поймали бездомную собаку, вырвавшую кусок мяса из ноги ребёнка

В столице Бурятии отловили бродячую собаку, которая сильно покусала ребёнка на детской площадке на Батарейке. Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября бездомная собака напала на ребёнка на детской площадке. Мама мальчика рассказала, что собака буквально вырвала кусок мяса из ноги. Ребёнок испытал сильный стресс, а лечиться ему предстоит ещё долго.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина лично занялась этим случаем. Она направила обращение в МВД с просьбой провести доследственную проверку. Также Ганькина озаботила прокуратуру – в связи с тем, что агрессивную собаку на тот момент ещё не отловили.

Сегодня комитет городского хозяйства сообщил об отлове собаки. Её поймали сотрудники компании «Лайт Групп», с которой подписан контракт на отлов безнадзорных животных. Процесс, как ловили собаку, сняли на видео:


- Мама ребёнка описала, что это была собака белого цвета. Мобильные группы по отлову начали отрабатывать район Батарейка. Были опрошены местные жители и волонтёры-зоозащитники, по мнению которых, в районе где-то живёт белая собака-сука с щенками. В течение следующих двух дней служба отлова искала эту собаку, в процессе поиска были отловлены пять бродячих животных. Вчера, в понедельник, сотрудники службы отловили одну собаку и заметили белого кобеля, но его не удалось сразу поймать. Сегодня, 17 ноября, в результате длительных поисков удалось найти и поймать эту собаку, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.

Собаку доставили на Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных для обследования и лечения. Из-за агрессивного поведения она пожизненно будет находиться в приюте подрядной организации.

С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно нему, все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно.

В конце сентября комитет городского хозяйства администрации заключил муниципальный контракт с компанией «Лайт Групп», выигравшей аукцион по отлову безнадзорных животных. По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.

Отловленные животные, поступившие в приют, подлежат содержанию на срок не менее 10 дней для карантирования. После проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животного, в том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация (кастрация) и маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками.

Телефон службы отлова собак 67-92-92. Время работы 9.00-19.00




собаки бездомные животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудница полиции из Иркутска стала чемпионкой России по панкратиону
Общество, 17.11.2020
Спортсменка трудится в патрульно-постовой службе
В Бурятии возвели новую школу на 450 мест
В Бурятии возвели новую школу на 450 мест
Общество, 17.11.2020
Новая школа готова принять учеников в Заиграевском районе
В Бурятии юные лесники сделали ёжика из гороха
В Бурятии юные лесники сделали ёжика из гороха
Общество, 17.11.2020
В Кабанском районе дети присоединились к акции «Покорми птиц зимой»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Мы устали физически и морально»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Мы устали физически и морально»
Общество, 17.11.2020
Главный врач инфекционной больницы поделилась, что нужны новые ковидные госпитали
Чита вошла в рейтинг самых суеверных городов
Чита вошла в рейтинг самых суеверных городов
Общество, 17.11.2020
Самые суеверные люди живут в Вологде
Автобусы в Улан-Удэ дезинфицируют генератором тумана
Автобусы в Улан-Удэ дезинфицируют генератором тумана
Общество, 17.11.2020
В Улан-Удэ усилили обработку общественного транспорта
В Улан-Удэ покусавшую ребёнка собаку пожизненно посадили в клетку
В Улан-Удэ покусавшую ребёнка собаку пожизненно посадили в клетку
Общество, 17.11.2020
В Улан-Удэ поймали бездомную собаку, вырвавшую кусок мяса из ноги ребёнка
В Этнографическом музее в Улан-Удэ оборудуют турникет
В Этнографическом музее в Улан-Удэ оборудуют турникет
Общество, 17.11.2020
Легендарные деревянные ворота обещали при этом не трогать
Название первому бурятскому телеканалу придумают зрители
Название первому бурятскому телеканалу придумают зрители
Общество, 17.11.2020
Первый бурятский национальный телеканал заработает зимой
Жители Бурятии защитили сенокосные угодия
Жители Бурятии защитили сенокосные угодия
Общество, 17.11.2020
Работы по установке ограждения завершены
«Сиди дома»: В Улан-Удэ «ожили» торговые центры
«Сиди дома»: В Улан-Удэ «ожили» торговые центры
Общество, 17.11.2020
Бурятские КВНщики представили забавный номер про закрытие ТРЦ
Клоуна «Малыша» из Бурятии называют серьёзным в жизни
Клоуна «Малыша» из Бурятии называют серьёзным в жизни
Общество, 17.11.2020
Коллеги рассказали о самом артистичном клоуне Бурятии
В Улан-Удэ медикам подарили 450 держателей для масок
В Улан-Удэ медикам подарили 450 держателей для масок
Общество, 17.11.2020
Эти нехитрые на вид приспособления дарят комфорт медикам
Сотрудница из Бурятии посвятила стихотворение 30-летию МЧС
Сотрудница из Бурятии посвятила стихотворение 30-летию МЧС
Общество, 17.11.2020
«Из этих людей гвозди б делать», - говорится в произведении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^