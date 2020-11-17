В Улан-Удэ покусавшую ребёнка собаку пожизненно посадили в клетку

В столице Бурятии отловили бродячую собаку, которая сильно покусала ребёнка на детской площадке на Батарейке. Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября бездомная собака напала на ребёнка на детской площадке. Мама мальчика рассказала, что собака буквально вырвала кусок мяса из ноги. Ребёнок испытал сильный стресс, а лечиться ему предстоит ещё долго.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина лично занялась этим случаем. Она направила обращение в МВД с просьбой провести доследственную проверку. Также Ганькина озаботила прокуратуру – в связи с тем, что агрессивную собаку на тот момент ещё не отловили.
Сегодня комитет городского хозяйства сообщил об отлове собаки. Её поймали сотрудники компании «Лайт Групп», с которой подписан контракт на отлов безнадзорных животных. Процесс, как ловили собаку, сняли на видео:
- Мама ребёнка описала, что это была собака белого цвета. Мобильные группы по отлову начали отрабатывать район Батарейка. Были опрошены местные жители и волонтёры-зоозащитники, по мнению которых, в районе где-то живёт белая собака-сука с щенками. В течение следующих двух дней служба отлова искала эту собаку, в процессе поиска были отловлены пять бродячих животных. Вчера, в понедельник, сотрудники службы отловили одну собаку и заметили белого кобеля, но его не удалось сразу поймать. Сегодня, 17 ноября, в результате длительных поисков удалось найти и поймать эту собаку, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.
Собаку доставили на Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных для обследования и лечения. Из-за агрессивного поведения она пожизненно будет находиться в приюте подрядной организации.
С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно нему, все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно.
В конце сентября комитет городского хозяйства администрации заключил муниципальный контракт с компанией «Лайт Групп», выигравшей аукцион по отлову безнадзорных животных. По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.
Отловленные животные, поступившие в приют, подлежат содержанию на срок не менее 10 дней для карантирования. После проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животного, в том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация (кастрация) и маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками.
Телефон службы отлова собак 67-92-92. Время работы 9.00-19.00