Теперь громким случаем озаботят прокуратуру
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября в Улан-Удэ бродячая собака набросилась на ребёнка, гулявшего на детской площадке. Инцидент произошёл на Батарейке. Мама мальчика рассказал, что собака буквально вырвала кусок мяса из ноги сына.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина направила обращение в МВД по поводу нападения собаки на ребёнка. Ганькина просила провести доследственную проверку.
Сегодня Наталья Ганькина на своей странице в Facebook сообщила, что мама мальчика ежедневно посещает медицинскую организацию, где ребёнку делают перевязки. Все медицинские манипуляции бесплатны.
- По информации мамы собаку, напавшую на её сына, не отловили, она до сих пор гуляет на детской площадке. Учитывая, что муниципальными органами власти и компанией «Лайт Групп» до настоящего времени не приняты реальные и оперативные меры по обеспечению безопасности детей, проживающих в районе места происшествия, уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии направлено обращение в прокуратуру республики об оценке указанного факта, - сообщила детский омбудсмен.
Искусавшую ребёнка собаку в Улан-Удэ всё ещё не отловили
Общество, Фото:
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