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В Улан-Удэ собака вырвала кусок мяса из ноги ребёнка

В Улан-Удэ собака вырвала кусок мяса из ноги ребёнка
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Собака напала на ребёнка на детской площадке

11 ноября в Улан-Удэ бродячая собака набросилась на ребёнка, гулявшего на детской площадке. Инцидент произошёл на Батарейке, сообщила мать мальчика. Её обращение опубликовал паблик «Весь Улан-Удэ». Злая собака буквально вырвала кусок мяса из ноги сына, рассказала улан-удэнка.

- Ребёнка укусила уличная собака, очень сильно. Ребёнку наложили швы, теперь полгода будем ставить уколы, каждый день перевязки. У ребёнка испуг. Вырвала кусок мяса. Хорошо, что сухожилие не задела! – поделилась женщина.

Мать обратилась в компанию, занимающуюся отловом бездомных собак. Там напомнили, что с 1 января в стране вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому здоровых безнадзорных собак больше не усыпляют. Животные должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно. Мама пострадавшего мальчика теперь переживает за сына.

- Я объясняла, что собака злая, она так и дальше будет кусать детей. И что теперь детям дома сидеть? Что нам делать? Куда обратиться? – спрашивает женщина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре контракт на отлов собак в Улан-Удэ выиграла компания «Лайт Групп». По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.

10 ноября трагедия произошла в Заиграево. Домашняя собака, сидевшая на привязи, до смерти искусала шестилетнюю девочку. Семья благополучная, родители рассказали, что прежде собака никогда не нападала на ребёнка.
бездомные животные собаки
 
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