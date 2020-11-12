Собака напала на ребёнка на детской площадке
11 ноября в Улан-Удэ бродячая собака набросилась на ребёнка, гулявшего на детской площадке. Инцидент произошёл на Батарейке, сообщила мать мальчика. Её обращение опубликовал паблик «Весь Улан-Удэ». Злая собака буквально вырвала кусок мяса из ноги сына, рассказала улан-удэнка.
- Ребёнка укусила уличная собака, очень сильно. Ребёнку наложили швы, теперь полгода будем ставить уколы, каждый день перевязки. У ребёнка испуг. Вырвала кусок мяса. Хорошо, что сухожилие не задела! – поделилась женщина.
Мать обратилась в компанию, занимающуюся отловом бездомных собак. Там напомнили, что с 1 января в стране вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому здоровых безнадзорных собак больше не усыпляют. Животные должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно. Мама пострадавшего мальчика теперь переживает за сына.
- Я объясняла, что собака злая, она так и дальше будет кусать детей. И что теперь детям дома сидеть? Что нам делать? Куда обратиться? – спрашивает женщина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре контракт на отлов собак в Улан-Удэ выиграла компания «Лайт Групп». По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.
10 ноября трагедия произошла в Заиграево. Домашняя собака, сидевшая на привязи, до смерти искусала шестилетнюю девочку. Семья благополучная, родители рассказали, что прежде собака никогда не нападала на ребёнка.
В Улан-Удэ собака вырвала кусок мяса из ноги ребёнка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собака напала на ребёнка на детской площадке
Один пьяный водитель предлагал освидетельствовать вместо себя другого человека
Женщину спас её сын
Осуждённый пригрозил судье убийством
Раненой помогли незнакомые люди
Женщина транжирила чужие деньги два года
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Молодой человек решил спалить машину отца своего оппонента
Учения проводятся на федеральной трассе
Машинист применил экстренное торможение, но было поздно
В Улан-Удэ появятся новые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов
Мужчина весь день переводил деньги
Украденный телефон вор продал прохожему
Сгорела летняя кухня
На помощь водителю фуры пришли пожарные