 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке

Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Власть,  Фото:страница Натальи Ганькиной
Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной направила обращение в МВД по республике по поводу нападения бродячей собаки на ребёнка. Ганькина просит провести доследственную проверку.

Как сообщал «Байкал-Daily», собака напала на ребёнка на детской площадке в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ. Собака буквально вырвала кусок мяса из ноги, мальчику наложили несколько швов.

- В связи размещением в средствах массовой информации сведений о нападении на ребёнка бродячей собаки уполномоченным по правам ребёнка в Республике Бурятия направлено обращение в МВД по Республике Бурятия о проведении доследственной проверки по данному факту, - говорится в сообщении на странице Натальи Ганькиной в Facebook.

Детский омбудсмен напомнила, что 28 сентября в Улан-Удэ определён подрядчик, который занимается отловом бездомных собак, муниципальный контракт заключен с компанией «Лайт Групп». По условиям контракта подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.

- В целях обеспечения безопасного нахождения детей на улицах города в адрес мэра Улан-Удэ направлено обращение о необходимости при организации отлова бродячих собак особое внимание уделять местам массового скопления людей, у медицинских организаций, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, детских площадок, спортивных объектов, увеличения числа телефонов для приёма заявок на отлов собак, - написала Наталья Ганькина.

Улан-удэнцы могут оставить заявки на отлов бродячих собак по телефону: 67-92-92. Родители пострадавшего ребёнка могут обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии по телефону 21-28-79, направить обращение на электронную почту priem_uppopr@govrb.ru.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно нападение, но не бездомного, а домашнего животного произошло в Заиграево 10 ноября. Цепная собака до смерти искусала шестилетнюю девочку. 


собаки бродячие животные уполномоченный по правам ребенка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Власть, 13.11.2020
Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Власть, 13.11.2020
Глава полпредства Бурятии ответил на комментарий, что «одной болтовнёй народ не накормишь»
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 12.11.2020
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, 12.11.2020
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Власть, 12.11.2020
Если у руководства Народного Хурала нет жилья, аренду оплачивает бюджет
Скончался первый президент Бурятии
Скончался первый президент Бурятии
Власть, 12.11.2020
Леонид Потапов умер на 86-м году жизни
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть, 11.11.2020
Заявки на новый конкурс подал 31 глава
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Власть, 11.11.2020
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, 11.11.2020
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
В Бурятии наказали тункинского чиновника
В Бурятии наказали тункинского чиновника
Власть, 11.11.2020
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Власть, 11.11.2020
С 21 октября зафиксировано 1130 несоблюдений санитарно-эпидемиологических норм

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^