Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке

Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной направила обращение в МВД по республике по поводу нападения бродячей собаки на ребёнка. Ганькина просит провести доследственную проверку.
Как сообщал «Байкал-Daily», собака напала на ребёнка на детской площадке в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ. Собака буквально вырвала кусок мяса из ноги, мальчику наложили несколько швов.
- В связи размещением в средствах массовой информации сведений о нападении на ребёнка бродячей собаки уполномоченным по правам ребёнка в Республике Бурятия направлено обращение в МВД по Республике Бурятия о проведении доследственной проверки по данному факту, - говорится в сообщении на странице Натальи Ганькиной в Facebook.
Детский омбудсмен напомнила, что 28 сентября в Улан-Удэ определён подрядчик, который занимается отловом бездомных собак, муниципальный контракт заключен с компанией «Лайт Групп». По условиям контракта подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.
- В целях обеспечения безопасного нахождения детей на улицах города в адрес мэра Улан-Удэ направлено обращение о необходимости при организации отлова бродячих собак особое внимание уделять местам массового скопления людей, у медицинских организаций, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, детских площадок, спортивных объектов, увеличения числа телефонов для приёма заявок на отлов собак, - написала Наталья Ганькина.
Улан-удэнцы могут оставить заявки на отлов бродячих собак по телефону: 67-92-92. Родители пострадавшего ребёнка могут обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии по телефону 21-28-79, направить обращение на электронную почту priem_uppopr@govrb.ru.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно нападение, но не бездомного, а домашнего животного произошло в Заиграево 10 ноября. Цепная собака до смерти искусала шестилетнюю девочку.
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Власть, Фото:
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