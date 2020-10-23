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Совет отцов из Улан-Удэ представил клип

Совет отцов из Улан-Удэ представил клип
Общество, 
Клип снят специально к празднику – Дню отца в республике

Совет отцов школы № 37 Улан-Удэ снял клип в преддверии праздника – Дня отца в Бурятии.

- В это воскресенье будет праздник - День отца в Бурятии. Так хочется, чтобы это мероприятие вошло в традицию Бурятии. И мы могли проявлять больше почтения и уважения к отцам. И чаще поднимать тему отцовства в нашем обществе. Каждый год мы проводим разные мероприятия и вовлекаем отцов и детей в разные проекты. Это турниры по футболу, волейболу, поход в горы, сплав по Селенге, велотуры, переход Байкала в зимнее время, волонтёрская работа, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член городского Совета отцов Улан-Удэ, руководитель НКО «Движение отцов».

В клипе показаны разные семьи, тёплые взаимоотношения между близкими, в ролике говорится о папах – к примеру, следующее: «Он может быть хорошим другом, научить тому, чему мир не сможет научить. Папа разрешает тебе всё, что запрещает мама. Он любит свою семью. С ним не бывает скучно. Он всегда даёт лучший совет».



Также в преддверии праздника Сергей Ляхов решил на протяжении этой недели делиться в социальных сетях некоторыми мыслями об отцовстве.

- Анализируя свою жизнь, я ясно понимаю, что больше всего ошибок я сделал, потому что не было рядом отца (мне было 10 лет, когда папа умер). Раны, обиды, подростковые недопонимания, отсутствие примера... Всё это толкало к разным глупостям. Вот, почему очень важен в жизни ребёнка отец, который не просто дал возможность родиться, а который в непростом и тяжёлом ритме жизни находит время для детей, остается верным своей супруге и продолжает быть настоящим, любящим и добрым для своей семьи. Такие отцы есть среди нас, и пусть их будет ещё больше в нашем поколении, - пишет он в одном из постов.

Совет отцов 37-й школы часто проводит различные мероприятия вместе с детьми. Этим летом папы с детьми совершили велотур с Аэропорта до Щучьего озера

Когда началась пандемия коронавируса, совет отцов открыл волонтёрский штаб в сотрудничестве с ОНФ. Активисты помогали пожилым людям и малообеспеченным семьям. 
клип совет отцов
 
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