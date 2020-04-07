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В Улан-Удэ Совет отцов открыл волонтёрский штаб

В Улан-Удэ Совет отцов открыл волонтёрский штаб
Общество, 
Добровольцы помогают пенсионерам в покупке товаров, раздают бесплатно маски и продуктовые наборы

В Бурятии совет отцов школы № 37 Улан-Удэ открыл волонтёрский штаб в сотрудничестве с ОНФ. Активисты помогают пожилым людям и малообеспеченным семьям.

- В связи с последними событиями этой весны, связанными с пандемией короновируса, проект «Движение отцов» не смог остаться в стороне и просто наблюдать за всем происходящим из сводок новостей. Главная задача «Движения отцов» - выстраивать отношения между отцами и детьми, но также мы можем показывать своим детям пример, что всегда можем протянуть руку помощи людям, которые так нуждаются в этом. Пенсионерам, пожалуй, сложнее всего приходится в самоизоляции, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ.

Он отмечает, что большинство пенсионеров не умеют пользоваться интернетом - ни заказать еду, ни товары первой необходимости, ни медикаменты они не могут. А некоторым даже не у кого попросить о помощи по телефону.

- В связи с этим, родилась идея с 30 марта помочь жителям нашего микрорайона (микрорайон Аэропорт и близлежащие посёлки) в покупке продуктов и медикаментов - людям старшего поколения, развозе медицинских работников до места их работы. Также сюда входит и объезд улиц и детских площадок нашего посёлка, чтобы исключить пребывание на них детей. Открыли волонтёрский штаб «Аэропорт» в плотном сотрудничестве с главным штабом волонтёров ОНФ. Отозвались 5 волонтёров, которые предоставили швейные машинки, закупили ткань и фурнитуру для изготовления бесплатных многоразовых масок для людей старшего поколения, - продолжает Сергей Ляхов. 




По его словам, поначалу заявок было немного, а сейчас они уже изготовили 738 масок, 422 из которых раздали бесплатно. В этот период добровольцы раздали и 73 бесплатных продуктовых наборов для пенсионеров и для малообеспеченных семей (помогли в покупке два депутата Горсовета, неравнодушные жители). «Начинали с микрорайона Аэропорт, посёлков Сокол и Коминтерн, а сейчас уже присоединились такие посёлки, как Солдатский, Исток, Поселье, Заречье, Бурвод, Левый берег», добавляет он. 









- Очень печально, смотреть на то, что люди остаются в своих домах одни, соблюдая режим самоизоляции... У нас был звонок от женщины с другого региона для того, чтобы оказать помощь её маме. Это была её единственная возможность хоть как-то проявить внимание и заботу тому, кто так сильно дорог. Мы, конечно, помогли и доставили ей всё то, что было необходимо, - говорит Сергей Ляхов, основатель этого волонтёрского движения.

- Когда принимаешь звонок от людей, ты слышишь только его голос и нужду, но когда ты приходишь по адресу, то ты видишь и понимаешь, как сложно приходится людям выживать в таких условиях. Очень много семей сегодня нуждаются именно в бесплатных продуктовых наборах, потому что у многих приостановилась работа, и в большинстве случаев люди работали неофициально. И теперь у них нет денег, чтобы купить, как казалось, самое элементарное, это булку хлеба…Все люди, которым мы помогали и помогаем по сей день, очень благодарили за продукты, и многие удивляются тому, что мы им делаем это безвозмездно, - рассказывает волонтёр Энгельсина Раднаевна.

В цифрах помощь штаба «Аэропорт» выглядит так:

с 30 марта по 6 апреля, волонтёры раздали:

- 422 одноразовые маски;
- 73 продуктовых набора;

- ими изготовлено 738 масок;
- они совершили 3 покупки продуктов и 6 лекарств (за счёт заказчика)
- активистами перенаправлено в центральный волонтёрский штаб 20 человек;
- они отвезли 7 медработников и 1 работника Роспотребнадзора до места работы бесплатно.


волонтеры
 
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