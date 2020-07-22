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В Бурятии Совет отцов организовал велопробег до Щучьего озера

В Бурятии Совет отцов организовал велопробег до Щучьего озера
Общество, 
Родители постарались сделать для детей это время запоминающимся

Совет отцов школы № 37 Улан-Удэ с детьми совершили велотур с Аэропорта до Щучьего Озера.

Маршрут построили по просёлочной дороге - для большей безопасности и с тем, чтобы предоставить детям возможность вместе преодолевать трудные участки в пути, где есть булыжники, каменистые места, подъём в горки и спуски.

- Было приятно видеть радостные глаза детей, которые предвкушали день с приключениями. Некоторые дети не смогли найти велосипед и договорились с товарищами по очереди ехать на одном велосипеде. Учитывая всю эпидемиологическую обстановку нынешнего времени, участники постарались ответственно подойти к совместному мероприятию, проверив температуру, взяв медицинские маски, - рассказывает «Байкал-Daily» председатель Совета отцов школы № 37, член Совета отцов Улан-Удэ Сергей Ляхов.

Велопробег проходил на воздухе, поэтому получалось соблюдать дистанцию и не быть в близком контакте со всеми участниками.

- Задача отцов в жизни в целом - не простая. В этом мероприятии как раз и обеспечивается одна из важных сторон - почаще быть рядом с ребёнком, чтобы поддержать вовремя и показать своё доверие ему и веру в его способность преодолевать дистанцию даже когда очень трудно, - признаётся Сергей Ляхов.

Он привёл хороший пример – во время велопробега на одной развилке несколько ребят, которые вырвались вперед от всей команды, выбрали поворот, какой им понравился больше и через время поняли, что уехали совсем не в ту сторону, куда должны были приехать. Им пришлось возвращаться снова к развилке, догонять всех велосипедистов и продолжить путь, не отрываясь от остальных.

- Потерянное время, потраченные дополнительные силы, недостигнутая цель – «быть первыми» - это все научило ребят держаться команды и работать в команде, быть терпеливыми к младшим, которые медленнее едут, чем они, и быть послушным старшим, которые сопровождали этот велопробег. Родители проявляли инициативу и от сердца старались для детей сделать это время запоминающимся, - рассказывает Сергей Ляхов.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году совет отцов организовал поездку в Мухоршибирский район, а также восхождение на Меркитскую крепость

Когда началась пандемия коронавируса, совет отцов открыл волонтёрский штаб в сотрудничестве с ОНФ. Активисты помогали пожилым людям и малообеспеченным семьям. 
велопробег дети семьи
 
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