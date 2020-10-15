Соответствующие изменения внесены в указ главы региона
В Бурятии возобновляют работу открытые термальные бассейны, которые не принимали посетителей в связи с ограничительными мерами по профилактике COVID-19, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- Бассейнам разрешено работать с загрузкой объекта в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. При бальнеологических процедурах также сохраняется требование по соблюдению социального дистанцирования, - уточнили в пресс-службе.
Объекты будут оснащены оборудованием по обеззараживанию воздуха в помещениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до конца октября. Пенсионеры старше 65 лет и люди с рядом хронических заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, выставочные, рекламные и пр.
Не так давно возобновили работу кинотеатры, которые были закрыты для посетителей с весны.
За минувшие сутки в Бурятии выявлен 141 заболевший коронавирусом.
В Бурятии разрешили работу термальным бассейнам
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