Кинотеатрам и игровым зонам вновь не разрешили открыться
Режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса и действовавший ранее до конца сентября, продлён до 31 октября. Поправки внесены в соответствующий указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
Пенсионеры старше 65 лет и люди с рядом хронических заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции. Дома им можно покидать только для следования к ближайшим магазинам, для лечения в санаторно-курортных организациях, для прогулок, занятий физкультурой и спортом, поездки на личном автомобили или такси на дачу.
Сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, выставочные, рекламные и пр.
До 31 октября продлён запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, а также кафе внутри торговых развлекательных комплексов, не имеющих отдельного входа.
Не разрешили открыться СПА-салонам, массажным салонам и соляриям. Отметим, бани и сауны возобновили работу ещё в середине лета с условием загрузки объекта не более 50%.
Пока также не будут работать до 31 октября кружки, секции и иные досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 29 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6944. Из них по Улан-Удэ – 4139. За сутки диагноз подтвердили ещё у 67 человек.
Режим ограничений в Бурятии продлили до конца октября
Происшествия, Фото:
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