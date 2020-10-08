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В Бурятии разрешили открыться кинотеатрам

В Бурятии разрешили открыться кинотеатрам
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Кинозалы будут загружены не более чем на 30%

8 октября республиканский оперштаб принял решение о снятии ограничений по деятельности кинотеатров и домов культуры, где также идёт прокат фильмов. Речь идёт о тех учреждениях, где выполнены необходимые профилактические мероприятия.

- С учётом экономической ситуации, ранее по поручению руководителя оперштаба – главы Бурятии, во всех кинотеатрах прошли проверки готовности помещений к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Управление Роспотребнадзора проконтролировало мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности в четырёх кинотеатрах Улан-Удэ, трёх кинотеатрах и в шести Домах культуры, осуществляющих прокат фильмов, в районах республики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

К работе допущены кинотеатры, в которых организованы необходимые профилактические мероприятия. Среди них кинотеатры «Пионер», «People's Cinema», «Capital Cinema».

Кинотеатры возобновят работу при условии загрузки помещений не более 30% от пропускной способности объекта. Кроме того, продажа билетов на киносеансы будет только в онлайн-кассах.

Решения оперштаба будут внесены в соответствующий указ главы Бурятии сегодня, 8 октября. После утверждения указа организации, возобновляющие деятельность, должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия».

Как сообщал «Байкал-Daily», планируемое открытие кинотеатров глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал пару дней назад. «У нас закончился период мер господдержки. И на этом фоне нужно принимать решения, либо мы их при каких-то условиях открываем, либо они могут закрыться навсегда. Если открывать - то с максимальными мерами предосторожности, но какое-то решение нужно принимать», - пояснял глава.

Ситуация с заболеваемостью в последние дни непростая. В Бурятии пятый день подряд суточный прирост коронавируса превышает 90 заражённых. На утро 8 октября общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло7750.
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