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Семья пострадавшего от собак мальчика требует 4 млн от мэрии Улан-Удэ

Семья пострадавшего от собак мальчика требует 4 млн от мэрии Улан-Удэ
Общество, 
Они планируют подать иск в суд

В Улан-Удэ в конце января большой общественный резонанс вызвала новость о том, что в 111 квартале свора собак напала на 9-летнего мальчика. Как сообщал «Байкал-Daily», на школьника напали по пути в магазин, находящийся возле его дома. Животные сильно покусали ребёнка, у него были многочисленные раны головы, рук и ног. 

Операция длилась четыре часа – ребёнку наложили много швов. Позже его тётя рассказывала «Байкал-Daily», что к вечеру психоэмоциональное состояние ребёнка ухудшается, он может плакать и тревожиться.

Тогда же девушка сообщила, что представители мэрии и комитета по социальной политике принесли ребёнку фрукты и разные подарки. По её словам - они обещали, что выплатят компенсацию за моральный и физический вред и, кроме того, назначат личную встречу с мэром Улан-Удэ. 

Сегодня тётя мальчика рассказала «Байкал-Daily», что планирует подать иск в суд на администрацию города. 

- Есть юридические правила: сначала мы написали претензию в адрес администрации, отправили заказным письмом, но ответа они еще не дали. В видеоответе представители мэрии сказали подавать иск в суд, так что да, на следующей неделе будем подавать иск о компенсации в 4 миллиона рублей – на каждого члена семьи по одному миллиону написали. Когда мы лежали в больнице, они нам сказали, что запишут на приём к Шутенкову, но так и не записали. Никто не звонил, я уже и не жду, - отмечает она.

Мать ребёнка оформила нотариальную доверенность на девушку: она будет представлять интересы семьи.

Мальчик чувствует себя хорошо только днём, сейчас он принимает транквилизаторы. В апреле ребёнок отправится в реабилитационный центр.

- Резко может заплакать, резко засмеяться. То есть он сам не может себя контролировать. Нас наблюдают психолог, психотерапевт, психиатр. Сейчас пойдем к неврологу, я отправила ему заключение, и уже понятно, что есть отклонения. Проблемы-то есть – из дома ребёнок не хочет выходить, в школу ходит только с сопровождением. Даже в выходной день к бабушке и дедушке не хочет ехать, чтобы не выходить из дома, - рассказывает его тётя.

Горожанка пожаловалась, что безнадзорных собак меньше не стало, и буквально недавно та же свора собак, что напала на её племянника, снова пыталась покусать человека.

- Даже вчера был случай, знакомая рассказала, свора собак – та же самая – налетела на ребёнка. Слава богу, он успел забежать на детскую горку. Что делать? Это же никак не контролируется. Ребёнок забрался на горку и плачет, боится - они успели ему одежду оторвать. «Отлов» ловил по одной-две собаки, и они не из той своры, которая нападает на детей, - возмутилась улан-удэнка.




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