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Родственница пострадавшего от собак мальчика в Улан-Удэ: «Спокойно же загрызть могли»

Родственница пострадавшего от собак мальчика в Улан-Удэ: «Спокойно же загрызть могли»
Общество, 
Горожанка рассказала об инциденте, случившемся с её племянником

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на 9-летнего мальчика в 111 квартале Улан-Удэ напала стая собак. Ребёнка сильно покусали, у него многочисленные раны головы, рук и ног. 

Тётя первоклассника рассказала «Байкал-Daily» подробности страшного инцидента. По её словам, мальчик вернулся домой после уроков из школы, оставил рюкзак и сказал матери, что сходит до магазина, который находится возле дома.

- Он зашёл за угол, и, видимо, там и напали на него собаки. Просто он сам очень боится собак, я так думаю, он показал свой страх, побежал и упал. Соседка с третьего подъезда услышала, как плачет ребёнок – вышла во двор, а там свора собак и маленький ребёнок. Говорит, выбежала - в чём была. Соседка с четвёртого подъезда тоже видимо услышала, прибежала, - рассказывает Сэсэг.

Неравнодушные соседи разогнали стаю бездомных собак и завели покусанного ребёнка в подъезд, раздели и осмотрели. Мальчик назвал номер квартиры и его отвели домой, откуда вызвали скорую медицинскую помощь. «А мама-то дома была, сидит с грудным маленьким ребёнком», добавила Сэсэг.

- Ну спокойно же загрызть могли, это вообще! Он у нас ещё первоклассник, самый маленький в классе мальчик, худенький, - говорит тётя мальчика.

Накануне прошла операция – длилась четыре часа. По словам Сэсэг, ребёнку наложили очень много швов: «Местами вырвано целыми кусками, на голове, ногах», отмечает она. Сейчас мальчик находится в реанимации, но уже сегодня его переводят в отделение травматологии.

- У нас очень много бездомных собак, вчера позвонила в «отлов», говорила чуть ли не на матах. Приехали вечером, нашли только пять собак. Сегодня опять приедут, - поделилась Сэсэг.

Мэр города Игорь Шутенков накануне высказался о том, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, но механизм на уровне республики до сих пор не утверждён.

- Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных, - писал он в Facebook. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и устанавливают все обстоятельства происшествия. 

- В соответствии с действующим законодательством на органы государственной власти и местного самоуправления возложена обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания. Однако возрастающее количество бродячих собак, учащающиеся случаи их нападения на граждан, в том числе – на детей, указывают, что деятельность должностных лиц в данной сфере осуществляется ненадлежащим образом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 


бродячие животные
 
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