Родственница пострадавшего от собак мальчика в Улан-Удэ: «Смотрим мультики про добрых собачек»

На прошлой неделе большой общественный резонанс вызвала новость о том, что в 111 квартале Улан-Удэ свора разъярённых собак напала на мальчика. Как сообщал «Байкал-Daily», на первоклассника напали по пути в магазин, находящийся возле его дома. Животные сильно покусали ребёнка, у него многочисленные раны головы, рук и ног.
Неравнодушные соседи, услышавшие детский плач, выбежали на улицу и разогнали стаю собак, вызвали скорую медицинскую помощь. Операция длилась четыре часа – ребёнку наложили много швов. Недавно его перевели в отделение травматологии.
Сегодня тётя первоклассника рассказала «Байкал-Daily» о состоянии его здоровья.
- Состояние уже получше, раны заживают, вчера мы сняли повязки. Пока неизвестно, когда будут снимать швы, но царапины на лице уже проходят, - рассказывает она.
Девушка делится, что она такая тётя, которая всегда «на позитиве». По её словам, она всё время смешит и развлекает племянника, но по ночам это не спасает от воспоминаний о пережитом.
- Настроение хорошее – мы играем, развлекаемся, смотрим хорошие мультики, по совету психолога - про добрых собачек. Вечером психоэмоциональное состояние тревожное, ночью может заплакать, хнычем. Это всё последствия, конечно, - поведала родственница.
По словам девушки, вчера к семье приходили представители мэрии и комитета по социальной политике, принесли ребёнку фрукты и разные подарки. Они пообещали, что выплатят компенсацию за моральный и физический вред. А в скором времени семья мальчика встретится с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым.
Горожанка пожаловалась, что безнадзорных собак меньше не стало, и буквально недавно она прочитала в соцсетях об очередном нападении на ребёнка.
- Собака опять налетела на девочку, во втором или третьем классе учится. Там парень еле-еле отогнал её от ребёнка. Это тоже было в 113 квартале. Это может бесконечно продолжаться, - возмущается она.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Общественная палата города провела круглый стол на тему обращения с безнадзорными животными. Общественники и представители власти предложили несколько вариантов разрешения проблемы, среди которых – увеличение штрафов для владельцев собак и поголовное чипирование.