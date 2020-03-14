В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми

В Бурятии мать и троих её детей, вернувшихся недавно из Кореи, отправили на карантин. У одного ребёнка была повышенная температура, тут же были сделаны анализы на коронавирус.
У всех четверых анализы оказались отрицательными, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского управления Роспотребндзора.
В связи с тем, что земляки вернулись из страны с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, их поместили в больницу. Больной ребёнок получает всё необходимое лечение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Улан-Удэ изолировали прилетевшую из Таиланда туристку. Женщина оказалась больна ОРВИ.
На сегодня больных коронавирусом в Бурятии нет. Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев накануне обратился к жителям Бурятии и попросил при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32. При появлении первых признаков респираторной инфекции после возвращения в республику рекомендуется оставаться дома и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.
Чтобы исключить риски заражения, следует тщательно мыть руки с мылом, ограничить посещение общественных мест, а также по возможности не выезжать за пределы республики.
На сегодня число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 137 445; выздоровевших - 69 779, умерших - 5 088.