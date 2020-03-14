 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Марта

13 Марта

Популярное

В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми

В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
Общество,  Фото:pixabay.com
Один из детей затемпературил, когда вернулся домой

В Бурятии мать и троих её детей, вернувшихся недавно из Кореи, отправили на карантин. У одного ребёнка была повышенная температура, тут же были сделаны анализы на коронавирус.

У всех четверых анализы оказались отрицательными, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского управления Роспотребндзора.

В связи с тем, что земляки вернулись из страны с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, их поместили в больницу. Больной ребёнок получает всё необходимое лечение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Улан-Удэ изолировали прилетевшую из Таиланда туристку. Женщина оказалась больна ОРВИ. 

На сегодня больных коронавирусом в Бурятии нет. Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев накануне обратился к жителям Бурятии и попросил при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32. При появлении первых признаков респираторной инфекции после возвращения в республику рекомендуется оставаться дома и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.

Чтобы исключить риски заражения, следует тщательно мыть руки с мылом, ограничить посещение общественных мест, а также по возможности не выезжать за пределы республики.

На сегодня число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 137 445; выздоровевших - 69 779, умерших - 5 088.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
Общество, 14.03.2020
Один из детей затемпературил, когда вернулся домой
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
Общество, 14.03.2020
Легковушка автомобилистов сломалась, и в ней закончился бензин
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
Общество, 14.03.2020
  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество, 14.03.2020
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
Общество, 14.03.2020
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, 14.03.2020
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Общество, 14.03.2020
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона  
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
Общество, 14.03.2020
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
Общество, 14.03.2020
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих 
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
Общество, 14.03.2020
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество, 14.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
14 марта в России напишут всебурятский диктант
14 марта в России напишут всебурятский диктант
Общество, 13.03.2020
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^