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В Улан-Удэ изолировали туристку из Таиланда

В Улан-Удэ изолировали туристку из Таиланда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанка почувствовала недомогание после недавнего отдыха

В Улан-Удэ изолировали прибывшую из Таиланда горожанку. Сегодня женщина обратилась в поликлинику с симптомами ОРВИ. Поскольку в Таиланде есть заболевшие коронавирусом (35 случаев), и в целях недопущения распространения инфекции приняли дополнительные медицинские меры.

Специалисты поясняют: причин для паники нет.

В пресс-службе республиканского минздрава «Байкал-Daily» уточнили, что это обычная процедура обследования для недавно прибывших туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- При обращении пациентов с признаками ОРВИ, которые недавно посетили территории с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, у таких пациентов принято проводить дообследование, как и было сделано в данном случае. Специалисты поликлиники передали сигнал об этом в службу скорой помощи. Женщина направлена на обследование, - прокомментировали «Байкал-Daily» в министерстве здравоохранения Бурятии.

В министерстве подчеркнули, что по всей России ежедневно производится тысячи таких процедур, направленных на сохранение здоровья людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля в Улан-Удэ на лечении находились граждане Китая. Мужчины обратились к медикам с повышенной температурой. Врачи также взяли у них анализы на коронавирус. Однако этот диагноз не подтвердился.

Стоит отметить, что в Бурятии нет заболевших коронавирусом.


медицинская помощь Таиланд
 
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