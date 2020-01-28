В Улан-Удэ устроят акцию памяти умерших в больницах детей

Горожане могут принести игрушки и зажечь свечи в память об умерших детях
29 января в Улан-Удэ возле площади Советов состоится день памяти детей, умерших по вине врачей. К зданию министерства здравоохранения горожане принесут игрушки и зажгут свечки – «чтобы люди помнили». Об акции в соцсетях сообщили супруги Антон и Татьяна – их сын Захар полгода назад скончался в стенах больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января четырёхмесячного Захара положили в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с острым бронхитом. Однако затем состояние ребёнка резко ухудшилось. Захар впал в кому, а через полгода, в конце июля, ушёл из жизни.
Антон и Татьяна обвиняют в халатности врачей детской больницы, считая, что их действия привели к гибели малыша. Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, который принял на личном приёме родителей Захара, поручил передать уголовное дело по факту неоказания помощи больному из Бурятии в центральный аппарат СКР.
Родители детей, умерших или пострадавших в больницах Бурятии, объединились в общественную группу.
Накануне родители Захара объявили в соцсетях об акции памяти у республиканского минздрава, добавив, что 29 января будет уже год, как они обратились в ту «злополучную больницу».
- Я очень хотела бы, чтобы все врачи и медработники помнили Захара и всех других ребятишек наших, которых мы потеряли по их вине... И, посоветовавшись, мы захотели провести такой «день памяти» нашим детям, которых больше нет с нами... 29 января в 12:00 мы хотим принести игрушки, лампадки и т.д. к министерству здравоохранения, чтобы люди помнили! И провести эту акцию, сделать её, возможно, ежегодной! Чтобы больше такого никогда не повторялось, никогда другие родители, как мы, не объединялись, вынужденные доказывать, и добиваться справедливости, потеряв своё самое дорогое - ребёнка... Никогда, чтобы больше врачи и чиновники не допускали такого фатального равнодушия! Чтобы не отвечали холодно по телефону, не игнорировали больше никогда слёз матерей, не отказывали в госпитализации маленьким деткам! - написала Татьяна.
По её словам, акция нужна, чтобы напомнить врачам, для чего они выбрали свою профессию.
- Мы им доверяем самое важное в жизни - наших детей, их Здоровье и Жизнь! И ждём от них полной самоотдачи, любви и готовности на все, ради одной цели... чтобы детки в нашей республике были здоровы, родители благодарны врачам, а семьи оставались целыми и счастливыми! – добавила она.
Акция состоится 29 января в 12:00 по адресу Коммунистическая д.47.
В Улан-Удэ устроят акцию памяти умерших в больницах детей
Общество, Фото:
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