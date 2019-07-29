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В Бурятии умер малыш, впавший в кому в улан-удэнской больнице

В Бурятии умер малыш, впавший в кому в улан-удэнской больнице
Общество, 
10-месячный Захар Котенко боролся за жизнь полгода

Вчера, 28 июля, стало известно о смерти 10-месячного Захара Котенко. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мать малыша Татьяна.

Как сообщал «Байкал-Daily», маленький Захар заболел в начале года. Тогда малышу поставили довольно распространённый диагноз «острый бронхит». Мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу на Модогоева. Что происходило дальше, и какие действия предпринимались при лечении ребёнка, не совсем понятно. В меучреждении он впал в кому.

Позже - по требованию родителей Захара - малыша перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу на проспекте Строителей. В конце июня Татьяна Котенко сообщила на своей странице о серьёзных ухудшениях состояния мальчика. Захар находился в тяжёлом состоянии, а вчера стало известно о его смерти.  

- Мягких облачков тебе, наш ангел. Ты боролся долгих 6 месяцев. Надеемся, ты сейчас в лучшем мире, рядом с Богом... Ты наш герой, - написала на своей странице в соцсети мама ребёнка. 

Большое количество людей пишут слова соболезнования родителям Захара. 

«Примите наши соболезнования, сил вам, как же страшно», «Соболезную вам, всем сердцем!», «Нет ничего страшнее потери ребёнка... Словами нельзя передать всю боль и печаль. Примите мои искренние соболезнования. Крепитесь.», «Соболезную. Скорблю. Такая большая боль и утрата. Сил и терпения Вам. Светлая память Захару», - написали слова поддержки неравнодушные люди.

Напомним, весной следователи возбудили уголовное дело по факту неоказания помощи больному (ст.124 УК РФ).

- Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, пациенту надлежащая медицинская помощь оказана не была, в результате чего ребёнок впал в кому. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины и привлечения виновных лиц к ответственности, - рассказали тогда в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

Затем в правительстве Бурятии прошло несколько встреч чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях региона. Родители ранее объединились и написали обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову, требовали проверок.

26 июля на улице Ключевской в Улан-Удэ родители погибших или пострадавших детей в стенах детской клинической больницы вышли на акцию протеста. На такси появились требования «наказать виновных в смерти детей».

медицинская помощь больница
 
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