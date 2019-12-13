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Дело о смерти маленького Захара из Бурятии передали в Москву

Дело о смерти маленького Захара из Бурятии передали в Москву
Происшествия,  Фото:СК России
Глава Следственного комитета России жёстко раскритиковал бурятских следователей

Уголовное дело о смерти маленького Захара, которого лечили в детской клинической больнице Улан-Удэ, передали из Бурятии в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин по итогам приёма родителей Захара.

Изучив резонансную историю, Бастрыкин жёстко раскритиковал бурятских следователей.

- Семейная пара из Бурятии выразила обеспокоенность ходом расследования уголовного дела по факту смерти их малолетнего ребёнка в больнице. По словам родителей, ребенку не была оказана квалифицированная медицинская помощь, до сих пор не установлена причина смерти. Кроме того, заявители попросили передать уголовное дело для расследования в другой субъект. В настоящее время следствием устанавливается причина смерти малолетнего ребёнка, а также расследуется уголовное дело о подделке официальных документов. Глава СК России выслушал супругов, после чего заслушал подчинённых о ходе предварительного следствия, жёстко раскритиковав их работу, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

В отношении сотрудников следственного управления по Бурятии назначена служебная проверка. Также Александр Бастрыкин поручил сократить две ставки криминалистов и две ставки следователей.

- Вместе мы добьёмся справедливости! Как сказал А.И.Бастрыкин, в Бурятии все должны увидеть и понять, что справедливость есть, и никакие кланы и связи не помогут уйти от наказания! – прокомментировал папа Захара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе четырёхмесячный Захар попал в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с простым бронхитом. Однако затем состояние ребёнка резко ухудшилось, родителей обвиняют в этом врачей детской больницы. Малыш впал в кому и скончался в конце июля.

Родители детей, умерших или пострадавших в больницах Бурятии, объединились в общественную группу.
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