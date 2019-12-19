 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России

Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира

14 декабря в Кяхте прошёл IX традиционный республиканский турнир по гиревому спорту памяти прославленных педагогов, чемпионов России 50-х гг. Аносова П. И. и Кравцова Г. М. Турнир стал отборочным на первенство России в Сургуте.

В самой лёгкой весовой категории открывали соревнования юные спортсменки 2009 г. р. и младше. Из Кабанского района приехали Попова Полина, Гороховская Валерия, Кадырова Алина и Курбатова Милана. Кяхтинский район представляли Попова Люся, Панова Кристина, Брянская Варвара и Бухольцева Ульяна. Все они стали победителями в своей категории.

Среди мальчиков 2009 г. р. и младше с гирями 6 кг в весовой категории до 35 кг впервые победителем стал учащийся Кяхтинской школы №3 Леонов Дима, третье место занял Протасов Андрей из Кяхтинской школы №4.

Весовая категории 35+ кг
1 место – Никитин Никита (Кяхтинская школа №4)
2 место – Шадонов Даниил (Кяхтинская школа №4)
3 место – Мисюркеев Иван (Кяхтинская школа №3)
3 место – Коновалов Кирилл (Кяхтинская школа №4)

Среди мальчиков 2008 г. р. с гирями 8 кг
Весовая категория 38 кг
1 место – Легких Даниил (Кяхтинская школа №3)
2 место – Никитенко Богдан (Кяхтинская школа №4)
3 место – Легких Сергей (Кяхтинская школа №3)
Весовая категория 43 кг
1 место – Андросов Ярослав (Кяхтинская школа №4)
2 место – Андреев Иван (Кяхтинская школа № 4)
Весовая категория 48 кг
1 место – Намдаков Соел (Иволгинский район)
2 место – Балуев Антон (Кяхтинская школа №4)
Весовая категория 53 кг
1 место – Михеев Семён (Прибайкальский район)
2 место – Головко Максим (Прибайкальский район)

В весовой категории 53+ кг третье место занял Машанов Даниил (Кяхтинская школа №4).

Среди мальчиков 2006-2007 г. р. с гирями 12 кг в весовой категории 48 кг первое место у Телешева Юрия (Кяхтинская школа№4). В весовой категории 53 кг третье место завоевал Попов Иван (Кяхтинская школа№ 1). В весовой категории 58+ кг второе место взял Лапин Артём (Кяхтинская школа №4), а третье место досталось Коломину Алексею (Кяхтинская школа №1).

Среди юношей 2004-2005 г. р. с гирями 16 кг в весовой категории 53 кг чемпионом турнира стал Герасимов Владислав (п. Онохой). В весовой категории 58 кг победителем был признан Потемкин Александр (Иволгинский район). В весовой категории 63 кг первое место у Иванова Александра (Кабанский район). В весовой категории 68 кг бронзовая медаль у Сахарова Кирилла (Кяхтинская школа №4). В весовой категории 68+ кг победил Яценко Андрей (г. Гусиноозерск).

Среди старших юношей 2003-2002 г. р. с гирями 24 кг в весовой категории 53 кг победителем стал Максимов Даниил (Кяхтинская школа № 4) с результатом в 53 подъёма двух гирь. «Гроссмейстерский» результат показали и получили лицензии на первенство России чемпионы:
- Весовая категория 58 кг – Осокин Вадим (г. Закаменск);
- Весовая категория 63 кг – Якушев Роман (Кяхтинская школа №4) – 85 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 68 кг – Кожемякин Матвей (БРТСиПТ) – 86 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 85 кг – Сутемьев Максим (Кяхтинская школа №2) – 68 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 85+ кг – Богидаев Александр (Кяхтинская школа №3).

Среди девочек в весовой категории 58 кг первое место у Вахитовой Кристины (Кяхтинская школа №4), третье место у Ларионовой Александры (БРТСиПТ). Среди старших девочек в весовой категории 63 + кг первое место в упражнении рывок завоевала Воробьева Елена (КМУ). В весовой категории 63 «серебро» у Якушевой Ксении (Кяхтинская школа № 4).

В командной эстафете чемпионство и кубок главы МО «Город Кяхта» у хозяев турнира (363 очка). Второй результат у Селенгинского района. Третьими стали спортсмены Кабанского района. Четвёртое место у Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
турнир гиревой спорт Кяхтинский район Кяхта Бурятия спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Общество, 19.12.2019
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ
В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»
В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»
Общество, 19.12.2019
Для городских ребят проводят бесплатные мастер-классы и катания
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Общество, 19.12.2019
21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдёт праздник
В Улан-Удэ выбирают необыкновенные ёлки
В Улан-Удэ выбирают необыкновенные ёлки
Общество, 19.12.2019
Организаторы приглашают всех желающих полюбоваться работами
В Иркутске пройдут состязания по радиоуправляемому дрифту
В Иркутске пройдут состязания по радиоуправляемому дрифту
Общество, 19.12.2019
Радиоуправляемый дрифт - это вид автомодельного спорта
Улан-удэнец спас застрявшую на высоком столбе кошку
Улан-удэнец спас застрявшую на высоком столбе кошку
Общество, 19.12.2019
Чёрную кошку, сидевшую на столбе, едва не заклевали до смерти вороны
В Бурятии «Заповедном Подлеморье» обучают госинспекторов
В Бурятии «Заповедном Подлеморье» обучают госинспекторов
Общество, 19.12.2019
В программу обучения были включены новые дисциплины
Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках
Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках
Общество, 19.12.2019
Пользователи Сети одобрили интересное поздравление
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество, 19.12.2019
Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии
В Бурятии проходит операция «Новый год»
В Бурятии проходит операция «Новый год»
Общество, 19.12.2019
Пожарные напоминают простые правила пожаробезопасной ёлки
Разруха на вокзале повергла в шок улан-удэнцев
Разруха на вокзале повергла в шок улан-удэнцев
Общество, 19.12.2019
«Невозможно пройти», негодуют люди
17 жителей Бурятии получили госнаграды
17 жителей Бурятии получили госнаграды
Общество, 19.12.2019
Их наградил глава Алексей Цыденов
Орнитолог Байкальского заповедника участвовал в фестивале в Китае
Орнитолог Байкальского заповедника участвовал в фестивале в Китае
Общество, 19.12.2019
В городе Нанчань провинции Цзяньси прошёл первый международный орнитологический фестиваль «Poyang Lake International Birdwatching Week»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^