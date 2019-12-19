Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России

Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира
14 декабря в Кяхте прошёл IX традиционный республиканский турнир по гиревому спорту памяти прославленных педагогов, чемпионов России 50-х гг. Аносова П. И. и Кравцова Г. М. Турнир стал отборочным на первенство России в Сургуте.
В самой лёгкой весовой категории открывали соревнования юные спортсменки 2009 г. р. и младше. Из Кабанского района приехали Попова Полина, Гороховская Валерия, Кадырова Алина и Курбатова Милана. Кяхтинский район представляли Попова Люся, Панова Кристина, Брянская Варвара и Бухольцева Ульяна. Все они стали победителями в своей категории.
Среди мальчиков 2009 г. р. и младше с гирями 6 кг в весовой категории до 35 кг впервые победителем стал учащийся Кяхтинской школы №3 Леонов Дима, третье место занял Протасов Андрей из Кяхтинской школы №4.
Весовая категории 35+ кг
1 место – Никитин Никита (Кяхтинская школа №4)
2 место – Шадонов Даниил (Кяхтинская школа №4)
3 место – Мисюркеев Иван (Кяхтинская школа №3)
3 место – Коновалов Кирилл (Кяхтинская школа №4)
Среди мальчиков 2008 г. р. с гирями 8 кг
Весовая категория 38 кг
1 место – Легких Даниил (Кяхтинская школа №3)
2 место – Никитенко Богдан (Кяхтинская школа №4)
3 место – Легких Сергей (Кяхтинская школа №3)
Весовая категория 43 кг
1 место – Андросов Ярослав (Кяхтинская школа №4)
2 место – Андреев Иван (Кяхтинская школа № 4)
Весовая категория 48 кг
1 место – Намдаков Соел (Иволгинский район)
2 место – Балуев Антон (Кяхтинская школа №4)
Весовая категория 53 кг
1 место – Михеев Семён (Прибайкальский район)
2 место – Головко Максим (Прибайкальский район)
В весовой категории 53+ кг третье место занял Машанов Даниил (Кяхтинская школа №4).
Среди мальчиков 2006-2007 г. р. с гирями 12 кг в весовой категории 48 кг первое место у Телешева Юрия (Кяхтинская школа№4). В весовой категории 53 кг третье место завоевал Попов Иван (Кяхтинская школа№ 1). В весовой категории 58+ кг второе место взял Лапин Артём (Кяхтинская школа №4), а третье место досталось Коломину Алексею (Кяхтинская школа №1).
Среди юношей 2004-2005 г. р. с гирями 16 кг в весовой категории 53 кг чемпионом турнира стал Герасимов Владислав (п. Онохой). В весовой категории 58 кг победителем был признан Потемкин Александр (Иволгинский район). В весовой категории 63 кг первое место у Иванова Александра (Кабанский район). В весовой категории 68 кг бронзовая медаль у Сахарова Кирилла (Кяхтинская школа №4). В весовой категории 68+ кг победил Яценко Андрей (г. Гусиноозерск).
Среди старших юношей 2003-2002 г. р. с гирями 24 кг в весовой категории 53 кг победителем стал Максимов Даниил (Кяхтинская школа № 4) с результатом в 53 подъёма двух гирь. «Гроссмейстерский» результат показали и получили лицензии на первенство России чемпионы:
- Весовая категория 58 кг – Осокин Вадим (г. Закаменск);
- Весовая категория 63 кг – Якушев Роман (Кяхтинская школа №4) – 85 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 68 кг – Кожемякин Матвей (БРТСиПТ) – 86 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 85 кг – Сутемьев Максим (Кяхтинская школа №2) – 68 подъёмов двух гирь;
- Весовая категория 85+ кг – Богидаев Александр (Кяхтинская школа №3).
Среди девочек в весовой категории 58 кг первое место у Вахитовой Кристины (Кяхтинская школа №4), третье место у Ларионовой Александры (БРТСиПТ). Среди старших девочек в весовой категории 63 + кг первое место в упражнении рывок завоевала Воробьева Елена (КМУ). В весовой категории 63 «серебро» у Якушевой Ксении (Кяхтинская школа № 4).
В командной эстафете чемпионство и кубок главы МО «Город Кяхта» у хозяев турнира (363 очка). Второй результат у Селенгинского района. Третьими стали спортсмены Кабанского района. Четвёртое место у Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ
Для городских ребят проводят бесплатные мастер-классы и катания
21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдёт праздник
Участие в игре бесплатно
Организаторы приглашают всех желающих полюбоваться работами
Радиоуправляемый дрифт - это вид автомодельного спорта
Чёрную кошку, сидевшую на столбе, едва не заклевали до смерти вороны
В программу обучения были включены новые дисциплины
Пользователи Сети одобрили интересное поздравление
Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии
Пожарные напоминают простые правила пожаробезопасной ёлки
«Невозможно пройти», негодуют люди
Вакцинация продолжается
Их наградил глава Алексей Цыденов
В городе Нанчань провинции Цзяньси прошёл первый международный орнитологический фестиваль «Poyang Lake International Birdwatching Week»