Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира



14 декабря в Кяхте прошёл IX традиционный республиканский турнир по гиревому спорту памяти прославленных педагогов, чемпионов России 50-х гг. Аносова П. И. и Кравцова Г. М. Турнир стал отборочным на первенство России в Сургуте.



В самой лёгкой весовой категории открывали соревнования юные спортсменки 2009 г. р. и младше. Из Кабанского района приехали Попова Полина, Гороховская Валерия, Кадырова Алина и Курбатова Милана. Кяхтинский район представляли Попова Люся, Панова Кристина, Брянская Варвара и Бухольцева Ульяна. Все они стали победителями в своей категории.



Среди мальчиков 2009 г. р. и младше с гирями 6 кг в весовой категории до 35 кг впервые победителем стал учащийся Кяхтинской школы №3 Леонов Дима, третье место занял Протасов Андрей из Кяхтинской школы №4.



Весовая категории 35+ кг

1 место – Никитин Никита (Кяхтинская школа №4)

2 место – Шадонов Даниил (Кяхтинская школа №4)

3 место – Мисюркеев Иван (Кяхтинская школа №3)

3 место – Коновалов Кирилл (Кяхтинская школа №4)



Среди мальчиков 2008 г. р. с гирями 8 кг

Весовая категория 38 кг

1 место – Легких Даниил (Кяхтинская школа №3)

2 место – Никитенко Богдан (Кяхтинская школа №4)

3 место – Легких Сергей (Кяхтинская школа №3)

Весовая категория 43 кг

1 место – Андросов Ярослав (Кяхтинская школа №4)

2 место – Андреев Иван (Кяхтинская школа № 4)

Весовая категория 48 кг

1 место – Намдаков Соел (Иволгинский район)

2 место – Балуев Антон (Кяхтинская школа №4)

Весовая категория 53 кг

1 место – Михеев Семён (Прибайкальский район)

2 место – Головко Максим (Прибайкальский район)



В весовой категории 53+ кг третье место занял Машанов Даниил (Кяхтинская школа №4).



Среди мальчиков 2006-2007 г. р. с гирями 12 кг в весовой категории 48 кг первое место у Телешева Юрия (Кяхтинская школа№4). В весовой категории 53 кг третье место завоевал Попов Иван (Кяхтинская школа№ 1). В весовой категории 58+ кг второе место взял Лапин Артём (Кяхтинская школа №4), а третье место досталось Коломину Алексею (Кяхтинская школа №1).



Среди юношей 2004-2005 г. р. с гирями 16 кг в весовой категории 53 кг чемпионом турнира стал Герасимов Владислав (п. Онохой). В весовой категории 58 кг победителем был признан Потемкин Александр (Иволгинский район). В весовой категории 63 кг первое место у Иванова Александра (Кабанский район). В весовой категории 68 кг бронзовая медаль у Сахарова Кирилла (Кяхтинская школа №4). В весовой категории 68+ кг победил Яценко Андрей (г. Гусиноозерск).



Среди старших юношей 2003-2002 г. р. с гирями 24 кг в весовой категории 53 кг победителем стал Максимов Даниил (Кяхтинская школа № 4) с результатом в 53 подъёма двух гирь. «Гроссмейстерский» результат показали и получили лицензии на первенство России чемпионы:

- Весовая категория 58 кг – Осокин Вадим (г. Закаменск);

- Весовая категория 63 кг – Якушев Роман (Кяхтинская школа №4) – 85 подъёмов двух гирь;

- Весовая категория 68 кг – Кожемякин Матвей (БРТСиПТ) – 86 подъёмов двух гирь;

- Весовая категория 85 кг – Сутемьев Максим (Кяхтинская школа №2) – 68 подъёмов двух гирь;

- Весовая категория 85+ кг – Богидаев Александр (Кяхтинская школа №3).



Среди девочек в весовой категории 58 кг первое место у Вахитовой Кристины (Кяхтинская школа №4), третье место у Ларионовой Александры (БРТСиПТ). Среди старших девочек в весовой категории 63 + кг первое место в упражнении рывок завоевала Воробьева Елена (КМУ). В весовой категории 63 «серебро» у Якушевой Ксении (Кяхтинская школа № 4).



В командной эстафете чемпионство и кубок главы МО «Город Кяхта» у хозяев турнира (363 очка). Второй результат у Селенгинского района. Третьими стали спортсмены Кабанского района. Четвёртое место у Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.

