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На Ольхоне начались Ёрдынские игры

На Ольхоне начались Ёрдынские игры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Творчество Бурятии поедут представлять 160 человек

В местечке Хоторук Ольхонского района Иркутской области начался VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры». Он продлится три дня – с 13 по 15 июня. Участие в Играх принимают представители из республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Монголии. Общее количество участников превышает 600 человек.

Традиционно первым мероприятием Ёрдынских игр стал шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган «Дэлхэй дайдын мургэл». Посвящённые жрецы (белые шаманы) и почтенные старейшины родов провели молебен, сделали поклонение и жертвоприношение духам и хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя. Затем на площадке фестиваля началась V Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Участие в ней приняли более 20 докладчиков. Среди тем: культура и обычаи народов Евразии, проблемы сохранения и развития национальной культуры, духовные традиции и практики народов Евразии, современное состояние и перспективы развития национальных видов спорта.

Культурная и спортивная части фестиваля пройдут 14 и 15 июня.

В культурной части программы состоятся фестиваль этнического костюма «Нити времени», конкурс «Красавица Ёрдынских игр», выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Самым массовым мероприятием традиционно станет фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, в нём примут участие более 30 творческих коллективов.

Спортивная часть программы включает соревнования по национальным видам спорта. Это стрельба из традиционного лука, мас-рестлинг (перетягивание палки), бурятская национальная борьба «бухэ-барилдаан», переноска камня, якутские национальные прыжки, забег вокруг горы Ехе Ёрд, бурятские шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересечённой местности, стрижка овец на скорость. В этом году в программе Ёрдынских игр появится новый турнир – бурятская традиционная игра «hэер шаалган», или разбивание хребтовой кости. В спортивных соревнованиях Ёрдынских игр примут участие 170 человек из различных регионов страны, 33 из них представят Иркутскую область. Отдельную команду планирует выставит Усть-Ордынский Бурятский округ.

Кульминацией праздника традиционно станет грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор вокруг горы Ехе Ёрд. Для того чтобы замкнуть круг, необходимо не менее 700 человек. Об сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По информации пресс-службы Минкульта РБ, в большом мероприятии примет участие творческая делегация из Бурятии – 160 человек.

В конкурсе традиционного кругового танца от Бурятии примут участие:
- Народный фольклорный ансамбль «Ольхон» (Республиканский центр народного творчества, руководитель Гомбо Бадмаев);
- Народный фольклорный этнический ансамбль «Наран-Гоохон» (Республиканский центр народного творчества, руководитель Мария Ербахаева);
- Фольклорный ансамбль «Хатарая» (Иволгинский район, руководитель Саяна Мупкина);
- Народный фольклорный ансамбль «Наран Хада» (Хоринский район, руководитель Оюна Шойбонова);
- Народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (Закаменский район, руководитель Хорло Цыдыпова);
- Народный фольклорный хор «Магтаал» (Республиканский центр народного творчества, руководитель Алла Балдаева);
- Студенческий фольклорный ансамбль «Жэргэмэл» (Колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Жаргалма Цынгуева);
- Фольклорный ансамбль «Хяагта» (г. Улан-Удэ, руководитель Гэрэлма Дашипылова).

В конкурсе «Красавица Ёрдынских игр» примут участие: Алтана Ангархаева из села Жемчуг Тункинского района, студентка 3 курса ВСГУТУ и Алина Дондукова из Закаменского района, студентка 3 курса колледжа искусств им. П. И. Чайковского, обладатель гран-при Межрегионального конкурса «Баатар-Дангина – 2018».

В фестивале этнического костюма «Нити времени» примут участие модельеры-дизайнеры Дашима Гончикова в номинации «Традиционный костюм» и Алена Артемьева в номинации «Пред-а-порте», народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» (БГУ), руководитель Наталья Санжеева.

В выставке народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства будут представлены работы:
- Скульптура. Резьба по дереву Баира Яндакова;
- Скульптура из дерева Анатолия Цыденова;
- Серебряные изделия Зорикто Маркуева;
- Серебряные изделия Бэликтэ Нохорова;
- Сувениры из керамики Марии Инкижиновой.
спорт Ёрдынские игры Ольхон Иркутская область фестиваль конкурс
 
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