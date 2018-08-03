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Омар Муртузалиев: Бурятия хочет проводить чемпионаты России по борьбе

Омар Муртузалиев: Бурятия хочет проводить чемпионаты России по борьбе
Общество, 
Чемпионат России по женской борьбе пройдёт в середине августа

Бурятия заинтересована в проведении чемпионатов России по женской борьбе, заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы, курирующий женскую борьбу Омар Муртузалиев. Интервью с ним представил WRESTRUS.RU.

Интервью было взято перед чемпионатом России по женской борьбе, который пройдёт с 10 по 13 августа в Смоленске.

- Этот сезон в женской борьбе имеет свою специфику, травмы лидеров команды – те реалии, с которыми мы вынуждены считаться, - отметил Омар Муртузалиев. - Тем не менее, как показал чемпионат Европы в Каспийске даже в отсутствии первых номеров мы можем выигрывать. У нас есть силы, есть спортсмены, есть команда. Поэтому главная задача спортсменок, участвующих в чемпионате России, показать мощную, сильную, яркую, динамичную борьбу, которая подтвердит их способность конкурировать с мировыми звездами женской борьбы. Чемпионат России с одной стороны – это смотр наших сил, а с другой он должен показать, что специалисты, работающие с командой, находятся на правильном пути. Потому что, если мы сравним с другими странами в количественном плане мы впереди планеты всей. У нас достаточно спортсменов, финансирования, специалистов. Я хочу видеть вдумчивую, качественную работу на результат, а не на массовость. Мне нужны люди, которые работают каждый день, интересуются регионами, специалистами, турнирами, жизнью каждого спортсмена. Сегодняшней ситуацией в женской борьбе я недоволен. Успех на чемпионате Европы ещё не показатель. Мне нужна команда, которая работает.

- Как проходит подготовка к чемпионату?

- В целом по плану. Смоленск - древний город, пока еще не имеющий больших традиций в женской борьбе. В последнее время они достаточно успешно провели несколько борцовских мероприятий. Единственный момент, который вызывает серьезные вопросы – призовой фонд, которого нет. Я считаю, что призовой фонд должен быть минимум 3 миллиона рублей. Это стимул для тех, кто борется. Этот вопрос очень важен. Опять мне придется его закрывать. И начиная со следующего года ни один чемпионат России не будет проводиться без заключения письменного договора между ФСБР и региональной федерацией и структурой Минспорта региона, где будут четко прописаны все обязанности, которые берем на себя мы и они, в том числе призовой фонд.

- Не получится ли так, что желающих проводить чемпионаты России просто не найдётся?

- Не думаю, есть очень много мест, которые в этом заинтересованы, те же Бурятия и Чувашия. Просто мы должны все готовить заранее, за год вперед подписываем контракт, и у организаторов будет достаточно времени, чтобы найти эти небольшие средства. Нужно найти титульного спонсора, пообщаться с местным бизнесом - это работа. Я не считаю такой призовой фонд завышенным, у нас были призы и большего размера. Нельзя опускать планку, которую мы себе установили, и проводить чемпионат России, кто как хочет. Мне важно, чтобы вопросы финансирования и организации турнира были детально проработаны. Дело ведь не только в деньгах, но и в интересе к турниру со стороны зрителей, прессы, телевидения. Да и спортсменки в таких условиях показывают более яркую борьбу.

- Насколько чемпионат России влияет на формирование команды на чемпионат мира в Будапеште?

- Чемпионат России - это лишь первая ступень отбора. К сожалению, у нас небольшая скамейка запасных, и нас нельзя сравнивать с мужской вольной борьбой. После чемпионата России будет польский турнир, а во многих весах пройдут еще дополнительные мини-турниры среди российских спортсменок. Каждой девочке нужно будет доказать свое превосходство не один раз, только таким образом, пройдя настоящее сито из соперниц можно завоевать своё место в команде на чемпионат мира.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлом чемпионате России бурятские борицы завоевали 5 медалей, золото было у Стальвиры Оршуш. За эту победу она получила автомобиль «Фольксваген Гольф».  
спорт вольная борьба чемпионат России
 
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