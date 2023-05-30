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В столице Бурятии исчез один из арт-трамваев

В столице Бурятии исчез один из арт-трамваев
Экономика,  Фото:АНО «Событие»
Вместо огромного дракона вагон украсили фотографии местных экоактивистов

В столице Бурятии начал курсировать яркий трамвай с логотипом  и портретами волонтёров АНО «Событие». Эту автономную некоммерческую организацию возглавляет известный общественник и экс-руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов,

Вагон также украсили эмблемы и фотографии активистов проектов «Мусор из головы» и «Мы вместе». Раньше на трамвае было изображение огромного дракона.





- Для преображения мы взяли самый старенький и потёртый электротранспорт. После того, как его отремонтировали и покрасили,  трамвайчик уже было не узнать, – говорится на официальной странице АНО во «ВКонтакте».

Так называемый арт-трамвай запустили в Улан-Удэ в августе 2019 года. Тогда в городе проходил масштабный фестиваль граффити, объединивший профессиональных уличных художников со всех уголков России и из соседней Монголии. В мероприятии приняли участие более 30 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Удэ и Улан-Батора.

Райтеры охватили более тысячи квадратных метров уличного пространства во всех районах города. Яркие рисунки появились на стенах, гаражах, лестничных маршах и в подземных переходах и украсили два улан-удэнских трамвая. Художники из сообщества «Арт-Точка» расписывали их несколько дней. На одном из вагонов изобразили синего дракона и розового фламинго, на другом  – лучника и женщину с пустыми глазницами. 
трамвай транспорт экология

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