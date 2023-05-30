В столице Бурятии исчез один из арт-трамваев

В столице Бурятии начал курсировать яркий трамвай с логотипом и портретами волонтёров АНО «Событие». Эту автономную некоммерческую организацию возглавляет известный общественник и экс-руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов,Вагон также украсили эмблемы и фотографии активистов проектов «Мусор из головы» и «Мы вместе». Раньше на трамвае было изображение огромного дракона.

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