На улицы Улан-Удэ выйдут трамваи с драконом и фламинго

Проект направлен на придание эстетичного вида улицам столицы республики, развитие современного творчества и на работу с подростками, состоящими на профилактическом учёте в ПДН МВД. В рамках фестиваля украшено более 1000 квадратных метров поверхностей, на сегодняшний день оформлено 10 масштабных локаций.



29 августа в Улан-Удэ завершается масштабный фестиваль граффити «Бурятия в красках», участники из других городов России уезжают, но, по словам организатора фестиваля, Валентина Мокрия, улан-удэнские художники продолжат оформлять улицы.



С завтрашнего дня горожане могут увидеть два оформленных райтерами трамвая.



- По словам художников из творческого объединения «Effect Graff», на трамваях изображены традиционные мотивы, связанные с Бурятией. На первом вагоне изображен лучник, который целится и попадает в цель. С другой стороны вагона изображена девушка с глубокими глазами, которые светятся. На втором вагоне изображены дракон, как символ восточной философии и птица фламинго, как символ исполнения желаний. Все в целом составляет единый сюжет. Граффити изображены на двух трамваях, которые будут двигаться по городу. Таким образом, картинки закольцовываются, получается метафоричный смысл кругового движения жизни. Два круга образовывают бесконечность, - рассказала пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева.















