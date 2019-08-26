На улицы Улан-Удэ выйдут трамваи с драконом и фламинго

С 27 августа на улицах Улан-Удэ можно будет увидеть разрисованные граффитистами трамваи
На протяжении месяца профессиональные стрит-арт художники украшают серые стены Улан-Удэ красочными рисунками. Для этого были приглашены 30 лучших райтеров из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Батора и Улан-Удэ.
Проект направлен на придание эстетичного вида улицам столицы республики, развитие современного творчества и на работу с подростками, состоящими на профилактическом учёте в ПДН МВД. В рамках фестиваля украшено более 1000 квадратных метров поверхностей, на сегодняшний день оформлено 10 масштабных локаций.
29 августа в Улан-Удэ завершается масштабный фестиваль граффити «Бурятия в красках», участники из других городов России уезжают, но, по словам организатора фестиваля, Валентина Мокрия, улан-удэнские художники продолжат оформлять улицы.
С завтрашнего дня горожане могут увидеть два оформленных райтерами трамвая.
- По словам художников из творческого объединения «Effect Graff», на трамваях изображены традиционные мотивы, связанные с Бурятией. На первом вагоне изображен лучник, который целится и попадает в цель. С другой стороны вагона изображена девушка с глубокими глазами, которые светятся. На втором вагоне изображены дракон, как символ восточной философии и птица фламинго, как символ исполнения желаний. Все в целом составляет единый сюжет. Граффити изображены на двух трамваях, которые будут двигаться по городу. Таким образом, картинки закольцовываются, получается метафоричный смысл кругового движения жизни. Два круга образовывают бесконечность, - рассказала пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева.
29 августа в Улан-Удэ завершается масштабный фестиваль граффити «Бурятия в красках», участники из других городов России уезжают, но, по словам организатора фестиваля, Валентина Мокрия, улан-удэнские художники продолжат оформлять улицы.
С завтрашнего дня горожане могут увидеть два оформленных райтерами трамвая.
- По словам художников из творческого объединения «Effect Graff», на трамваях изображены традиционные мотивы, связанные с Бурятией. На первом вагоне изображен лучник, который целится и попадает в цель. С другой стороны вагона изображена девушка с глубокими глазами, которые светятся. На втором вагоне изображены дракон, как символ восточной философии и птица фламинго, как символ исполнения желаний. Все в целом составляет единый сюжет. Граффити изображены на двух трамваях, которые будут двигаться по городу. Таким образом, картинки закольцовываются, получается метафоричный смысл кругового движения жизни. Два круга образовывают бесконечность, - рассказала пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева.
Уже завтра трамвай под боковым номером 59 будет ходить по городу. Второй находится на небольшом плановом ремонте и через несколько дней появится на трамвайных путях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в День российского флага на площадке ТРЦ «Пионер», в рамках фестиваля граффити, участники региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры провели мастер-класс для горожан и гостей республиканской столицы. Флаг России был нарисован на баннере. Активное участие в его изображении приняли чиновники, представители общественных организаций и объединений, предприниматели, а также горожане.