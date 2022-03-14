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В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами

В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесменам велено снять семена с продажи

Управление Россельхознадзора провело внеплановые проверки в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей, которые продают семенной материал в Улан-Удэ.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в области семеноводства в отношении семян.

- Всего в рамках проверок проконтролировано 150 партий 954 упаковок семян. Предпринимателями введены в оборот партии семян овощных культур в упаковке, подтверждающих сортовые и посевные качества, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Возбуждены административные дела. Индивидуальным предпринимателям выданы предписания о снятии с продажи сортов семян, не включённых в государственный реестр селекционных достижений.
Россельхознадзор

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