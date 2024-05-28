Он состоится в июле на севере края
Межрегиональный туристский фестиваль «Кодар – 2024» (12+) уже в 23-й раз проведут с 5 по 19 июля в Чарской котловине и Восточной части хребта Кодар на севере Забайкальского края. Мероприятие пройдёт на территории национального парка «Кодар».
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, поучаствовать могут любители и профессионалы туризма, а также туристские группы. Группа должна иметь флаг региона или муниципального образования, эмблему, личное и групповое туристское походное снаряжение, продукты питания, медицинскую аптечку. Командам из других городов, участвующих в соревнованиях, нужно взять с собой снаряжение для технических этапов соревнований по спортивному туризму. Важно – все участники должны иметь опыт степенных и категорийных походов. Отправить предварительные заявки в произвольной форме можно не позднее 11 июня на электронную почту: kodartur@yandex.ru.
Помимо похода по долинам и вершинам хребта Кодар, во время фестиваля проведут соревнования по спортивному туризму. Во время них участники покажут мастерство в вязке узлов, знания в определении пищевых, лекарственных и ядовитых растений, топографии, первой медицинской помощи. Кроме того, на фестивале проведут экологическую акцию. Туристы соберут мусор на тропах и маршрутах реки Апсат. Завершится фестиваль праздником «Посвящение в туристы» и награждением победителей соревнований.
Возрастное ограничение: 12+.
В Забайкалье развернётся межрегиональный туристский фестиваль
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