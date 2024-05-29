29 мая

28 мая

Популярное

В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня

В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело короткое замыкание

Пожар произошёл поздним вечером 28 мая в джидинском селе Зарубино. Там вспыхнула летняя кухня, сообщает «Джида-инфо 24/7».

Возгорание потушили за 20 минут. К борьбе с огнём привлекли две единицы техники. В итоге он повредил наружную стену постройки на площади в три с половиной квадратных метра и кровлю. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, 29.05.2024
К пожару привело короткое замыкание
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия, 29.05.2024
Женщина не была привита против клещевого энцефалита
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия, 29.05.2024
Это уже третье такое ДТП за короткое время
Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники
Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники
Происшествия, 29.05.2024
Она поверила лжесотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ
Район Бурятии затянуло дымом
Район Бурятии затянуло дымом
Происшествия, 29.05.2024
Местных жителей призвали пореже выходить на улицу
В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
Происшествия, 29.05.2024
Мужчина внезапно умер на детской площадке
Трое иркутян напоили и обокрали вахтовика
Трое иркутян напоили и обокрали вахтовика
Происшествия, 29.05.2024
Всё произошло на железнодорожной станции
В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера
В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера
Происшествия, 29.05.2024
Оба наезда произошли на пешеходных переходах
В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб
В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб
Происшествия, 29.05.2024
Момент ДТП запечатлела дорожная камера
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
Происшествия, 29.05.2024
Площадь пожаров превысила 16 тысяч га

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^