К пожару привело короткое замыкание
Пожар произошёл поздним вечером 28 мая в джидинском селе Зарубино. Там вспыхнула летняя кухня, сообщает «Джида-инфо 24/7».
Возгорание потушили за 20 минут. К борьбе с огнём привлекли две единицы техники. В итоге он повредил наружную стену постройки на площади в три с половиной квадратных метра и кровлю. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание.
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, Фото:
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