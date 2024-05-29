В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня

К пожару привело короткое замыкание



Пожар произошёл поздним вечером 28 мая в джидинском селе Зарубино. Там вспыхнула летняя кухня, сообщает «Джида-инфо 24/7».



Возгорание потушили за 20 минут. К борьбе с огнём привлекли две единицы техники. В итоге он повредил наружную стену постройки на площади в три с половиной квадратных метра и кровлю. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание.



