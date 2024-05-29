Это уже третье такое ДТП за короткое время
В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, который выбежал на дорогу на свой красный сигнал светофора.
ДТП случилось сегодня в час дня на проспекте 50 лет Октября.
- На регулируемом пешеходном переходе на проспекте 50 лет Октября 24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» совершил наезд на 62-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ произошло два аналогичных ДТП. Накануне на улице Бабушкина 71-летний мужчина, можно сказать, сам врезался в автомобиль, перебегая дорогу на красный.
22 мая при таких же обстоятельствах под машину попал на улице Ключевская молодой человек.
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия, Фото:
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