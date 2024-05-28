Горожанам рекомендуют не использовать воду из реки
Жителей Правобережного и Ленинского районов Иркутска просят не использовать воду из Ангары. Рекомендация не набирать и не употреблять речную воду даётся в связи с выходом нефтепродуктов из понтона в районе Речного порта.
Сейчас излив остановлен, ведётся сбор нефтепродуктов бонами. На месте находятся сотрудники администрации Иркутска, правоохранительных органов, рыбоохрана, прокуратура, спасатели МКУ «Безопасный город».
- Информация передана в управление Росприроднадзора по Иркутской области и Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, - сообщили в мэрии.
Природоохранная прокуратура проводит проверку.
В Иркутске в Ангару вылились нефтепродукты
Происшествия, Фото:
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