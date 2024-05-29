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В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог

В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Также специалисты устанавливают мотопомпы

В Улан-Удэ откачивают лужи с городских дорог. Всего сейчас работают шесть вакуумных машин, сообщили в комбинате по благоустройству.

Воду откачивают на улицах Ключевская, Трубачеева, Сахьяновой, Балтахинова, Набережная, Николая Петрова, Лимонова и на Читинском переезде.

Также специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах, на ул. Жердева и Сахьяновой для откачки воды из накопительных ёмкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители.

- Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж, - уточнили в комбинате по благоустройству.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам: 379-646; 380-838.

Дождь в Улан-Удэ шёл почти всю ночь. Как сообщал «Байкал-Daily», утром 29 мая часть столицы Бурятии оказалась обесточена из-за непогоды
лужи дожди

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