Также специалисты устанавливают мотопомпы
В Улан-Удэ откачивают лужи с городских дорог. Всего сейчас работают шесть вакуумных машин, сообщили в комбинате по благоустройству.
Воду откачивают на улицах Ключевская, Трубачеева, Сахьяновой, Балтахинова, Набережная, Николая Петрова, Лимонова и на Читинском переезде.
Также специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах, на ул. Жердева и Сахьяновой для откачки воды из накопительных ёмкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители.
- Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж, - уточнили в комбинате по благоустройству.
Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам: 379-646; 380-838.
Дождь в Улан-Удэ шёл почти всю ночь. Как сообщал «Байкал-Daily», утром 29 мая часть столицы Бурятии оказалась обесточена из-за непогоды.
В Улан-Удэ откачивают лужи с дорог
Общество, Фото:
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