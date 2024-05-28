В центре Улан-Удэ появился Байкал

В летней зоне отдыха в центре столицы Бурятии теперь красуется фонтан в виде Байкала. Он разместился чуть дальше топиариев, возле памятника Ленину. На площади Советов есть и ещё один – весьма необычной формы.
Мини-парк «свернут» осенью. Все конструкции, которые используются для благоустройства главной площади города – разборные. В холодное время года они хранятся на складах комбината по благоустройству.
Ранее в зоне отдыха появились топиарии в виде пяти священных для Бурятии животных и рояля, цветники, качели и беседки. Улан-удэнцев в очередной раз призвали бережно относиться ко всем объектам, ведь, несмотря на предупреждения, на фигуры из искусственной травы продолжают забираться люди всех возрастов. А на фонтан в виде Байкала ещё перед его установкой успели нагадить.