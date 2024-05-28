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В Улан-Удэ иностранец разъезжал с фальшивыми правами

В Улан-Удэ иностранец разъезжал с фальшивыми правами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Поддельные права он получил по почте

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции поймали иностранца с поддельными водительскими правами.

- Установлено, что в апреле 2023 года мужчина, не имея права управления транспортными средствами, в популярном мессенджере за денежное вознаграждение заказал поддельное водительское удостоверение. Его он позднее получил на домашнюю почту. В феврале 2024 года он управлял автомобилем, когда был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке удостоверения было установлено, что оно поддельное, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Советский районный суд Улан-Удэ признал 33-летнего иностранного гражданина виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения».

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.


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