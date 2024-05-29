В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера

Накануне, 28 мая, в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на пешеходов. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Первое ДТП случилось днём на улице Бабушкина. Под колёса автомобиля «Тойота Виш» попал 71-летний мужчина. Он перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
- В результате ДТП пожилой пешеход получил травмы различной степени тяжести, - уточнили в УГИБДД.
Второй наезд произошёл около 18 часов, на этот раз по вине автомобилиста, не уступившего дорогу пешеходу.
41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны проспекта Автомобилистов в направлении улицы Лимонова, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину.
Пострадавшую с переломом голени госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Жердева автомобилист уснул за рулём и протаранил электроопору.