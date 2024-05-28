В Бурятии мать и дочь перевели мошенникам почти 3 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Доверчивые женщины хотели легко заработать на инвестициях



71-летняя пенсионерка и её дочь из Муйского района стали жертвами мошенников. Общий ущерб составил порядка 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление поступило в полицию 27 мая. Пожилая женщина рассказала, что месяцем ранее увидела объявление в интернете о выгодном и надёжном инвестпроекте; пенсионерка созвонилась с «менеджером».



Собеседник подробно рассказал схему заработка, после чего она внесла свою первую сумму – 100 долларов. Сельчане заявили, что за ней закрепили личного трейдера.



Уже вскоре женщина получила «первую прибыль» - 700 рублей за пару дней. Эту небольшую сумму, а также вложенные средства для правдоподобности ей даже выплатили.



Затем по предложению консультанта пенсионерка стала переводить большие суммы, активно включившись в новую деятельность, и скачала на телефон рекомендованные для работы приложения. Периодически ей возвращался небольшой «заработок».



После того, как женщина внесла в общем более 550 тысяч рублей, её личный кабинет в программе оказался «заблокирован». Сотрудники фирмы объяснили ситуацию изменением законодательства и предупредили о невозможности в дальнейшем самостоятельного вывода денег.



Они заверили, что для вывода требуется «доверенное лицо», которым выступила дочь пожилой женщины. После общения с работником компании она взяла четыре кредита и оформила кредитную карту на общую сумму свыше 2,3 миллионов рублей. Деньги перевела матери, а та – прямиком мошенникам.



Когда при очередном разговоре с трейдером выяснилось, что необходимо подключение в личном кабинете приложения определённой услуги и ещё один миллион рублей, женщины поняли, что их обманывают.



Таким образом мать и дочь общей сумме перевели порядка 2,7 миллионов рублей. Якобы «заработанные» ими 200 тысяч послужили приманкой.



- По словам пожилой сельчанки, ранее она слышала о мошенничествах, читала тематические статьи в местной газете и смотрела предупредительные ролики в СМИ, но тем не менее попалась на уловки злоумышленников, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.

