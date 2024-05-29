Финансирование получат проекты медиашкол, спортивного фестиваля и патриотического форума
Два вуза Бурятии выиграли гранты на всероссийском конкурсе «Росмолодёжь». Всего на конкурс было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. В число победителей попало 160 вузов из 62 субъектов России.
По информации министерства спорта РБ, Бурятский государственный университет суммарно получит почти 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов:
- Медиашкола «MediaMate» (1 146 000 рублей);
- Фестиваль студенческого спорта «Спортивное поколение» (308 тысяч рублей) от студенческого спортивного клуба «Байкальские волки».
Восточно-Сибирский государственный институт культуры также выиграл суммарно 1,5 миллиона рублей:
- Патриотический форум детей и молодёжи «Слава России! Народу Слава!» (500 тысяч рублей);
- Медиа-арт школа «Дизайн на Байкале» (1 миллион рублей).
Вузы Бурятии выиграли гранты всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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