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Вузы Бурятии выиграли гранты всероссийского конкурса

Вузы Бурятии выиграли гранты всероссийского конкурса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Финансирование получат проекты медиашкол, спортивного фестиваля и патриотического форума

Два вуза Бурятии выиграли гранты на всероссийском конкурсе «Росмолодёжь». Всего на конкурс было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. В число победителей попало 160 вузов из 62 субъектов России.

По информации министерства спорта РБ, Бурятский государственный университет суммарно получит почти 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов:
- Медиашкола «MediaMate» (1 146 000 рублей);
- Фестиваль студенческого спорта «Спортивное поколение» (308 тысяч рублей) от студенческого спортивного клуба «Байкальские волки».

Восточно-Сибирский государственный институт культуры также выиграл суммарно 1,5 миллиона рублей:
- Патриотический форум детей и молодёжи «Слава России! Народу Слава!» (500 тысяч рублей);
- Медиа-арт школа «Дизайн на Байкале» (1 миллион рублей).
Бурятия вузы конкурс

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