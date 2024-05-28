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В Бурятии в схеме с нелегальной миграцией оказались замешаны полицейские

В Бурятии в схеме с нелегальной миграцией оказались замешаны полицейские
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейских подкупили подарками

В Бурятии стали известны новые подробности о канале нелегальной миграции. Число участников преступной схемы выросло с четырёх уже до семи, в их числе оказались и двое сотрудников МВД.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступления раскрыли в конце 2023 года в Улан-Удэ. Тогда были задержаны несколько подозреваемых, в том числе адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС. Мигрантов они легализовывали через фиктивные браки.

Схема была следующей. Подельники подыскивали в Бурятии женщин, согласных за денежное вознаграждение на липовые свадьбы. Чтобы ускорить процесс, составлялись фальшивые справки о том, что невесты якобы беременны. Свидетельства о заключении браков оформляла та самая сотрудница ЗАГСа. На основании свидетельств о браке иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в стране без учёта установленных квот.

Сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что один из участников организованной группы сумел подкупить двух полицейских из управления по вопросам миграции.

- Он, используя личное знакомство и передав подарки, склонил двух сотрудников полиции из подразделений по вопросам миграции к проведению фиктивных проверок. В ходе проверок сотрудники не отразили известные им сведения о фактическом отсутствии брачных отношений у иностранцев и их фиктивной постановке на учёт по месту пребывания, - уточнили в пресс-службе следственного управления.

Следственные действия в отношении одного из полицейских уже завершены. Он обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей»(ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Скоро дело будет направлено в суд.

Расследование уголовного дела в отношении второго сотрудника полиции продолжается. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Советский районный суд заключил его под стражу до 21 июля.

Также продолжается производство следственных действий по уголовному делу в отношении участников организованной группы.

Служебные проверки в МВД

В свою очередь, в пресс-службе министерства внутренних дел прокомментировали следующим образом:

- Противоправные действия сотрудников полиции были выявлены оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с региональным Пограничным управлением ФСБ России. По результатам служебной проверки один из них в апреле 2024 года уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей. Служебная проверка в отношении второго сотрудника продолжается. 
незаконная миграция МВД Бурятии

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