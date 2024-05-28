В Бурятии женщина погибла при пожаре

Пенсионерка стала жертвой пожара в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.
Пожар произошёл 27 мая в двухквартирном жилом доме. Погибла женщина 1957 года рождения, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- В ходе тушения пожара в одной из квартир была обнаружена женщина 1957 года рождения без признаков жизни. Возгорание потушили на площади 84 кв.м. Причины пожара выясняются, на месте работал дознаватель МЧС, - уточнили в агентстве.
В тушении пожара участвовали восемь человек и четыре единицы техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 мая на месте пожара в нежилом многоквартирном доме в Гусиноозёрске нашли тело мужчины.
22 апреля в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе в сгоревшем частном доме обнаружили погибшего мужчину.