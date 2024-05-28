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В Бурятии женщина погибла при пожаре

В Бурятии женщина погибла при пожаре
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Её тело нашли прибывшие пожарные

Пенсионерка стала жертвой пожара в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.

Пожар произошёл 27 мая в двухквартирном жилом доме. Погибла женщина 1957 года рождения, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- В ходе тушения пожара в одной из квартир была обнаружена женщина 1957 года рождения без признаков жизни. Возгорание потушили на площади 84 кв.м. Причины пожара выясняются, на месте работал дознаватель МЧС, - уточнили в агентстве.

В тушении пожара участвовали восемь человек и четыре единицы техники.



Как сообщал «Байкал-Daily», 21 мая на месте пожара в нежилом многоквартирном доме в Гусиноозёрске нашли тело мужчины.

22 апреля в ДНТ «Ручеёк» в Тарбагатайском районе в сгоревшем частном доме обнаружили погибшего мужчину
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