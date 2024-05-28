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В Бурятии родителям советуют составить список вещей, отправляя детей в лагерь

В Бурятии родителям советуют составить список вещей, отправляя детей в лагерь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Со списком риск потерять вещи снижается

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии опубликовали рекомендации для родителей, отправляющих детей в оздоровительные лагеря.

- При выборе учреждения летнего отдыха необходимо обратить особое внимание на наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных правил. Без этого документа оздоровительному учреждению функционировать запрещено, - в первую очередь отметили в Роспотребнадзоре.

Питание детей в летнем учреждении должно быть полноценным, учитывать физиологические потребности растущего детского организма. В детских лагерях должен быть режим дня в соответствии с возрастом детей, в том числе организация дневного сна.

- Родители не должны забыть и о заключении договора с организаторами летнего отдыха, в котором указываются права и обязанности сторон, а также предусматривается ответственность организаторов отдыха за жизнь и здоровье детей, - обратили внимание в управлении.

Ребёнку в лагерь нужно собрать удобные, практичные и функциональные вещи. Следует очень внимательно подойти к выбору сумки. Она должна быть достаточно удобной и не слишком тяжёлой. Чтобы ничего не осталось в лагере, лучше всего составить список вещей, которые были упакованы, и дать его с собой. Тогда при упаковке их обратно ребёнок будет сверяться со списком, и вероятность того, что что-то забудется, существенно снижается.

Большое внимание стоит уделить и безопасности. Ребёнок должен знать, что следует строго соблюдать распорядок дня и правила личной гигиены: обязательно мыть руки с мылом после прогулки, перед едой, после посещения туалета. Следует объяснить ребёнку, что нельзя собирать самостоятельно грибы и ягоды. Также необходимо напомнить, что при недомогании нужно незамедлительно сообщить об этом медицинскому или другому работнику лагеря.
Роспотребнадзор летние лагеря

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